Bortoleto conquistou seus primeiros pontos na Áustria. Andrej ISAKOVIC / AFP

Gabriel Bortoleto colocou o Brasil novamente na zona de pontuação da Fórmula 1. O oitavo lugar no GP da Áustria, no domingo (29), é o melhor desempenho de um brasileiro na categoria desde o 10º lugar de Felipe Massa, em 2017, no GP de Abu Dhabi.

O piloto da Sauber largou em oitavo, sobreviveu aos desafios na largada e teve um ritmo forte, o qual o colocou na sexta posição em determinado momento da prova. Não fosse a estratégia de uma parada de Liam Lawson e Fernando Alonso, o brasileiro terminaria em sexto lugar.

— Sinto que fizemos tudo que estava ao nosso alcance. Sabíamos que seria uma disputa apertada entre uma e duas paradas, estava claro — disse após a corrida.

Outro fator que atrapalhou uma melhor colocação de Bortoleto foi Lando Norris, vencedor na Áustria, que chegou para dar uma volta no brasileiro, justamente quando ele tentava a ultrapassagem em cima de Alonso. No entanto, a disputa com o espanhol, que é seu agente, foi emocionante.

— Foi divertido, especialmente porque ele correu duro e eu me diverti bastante. Ainda bem que a gente não bateu, porque senão eu não teria como voltar pra casa — brincou o brasileiro, que foi abraçado por Alonso após a prova.

No fim das contas, Bortoleto conquistou seus primeiros quatro pontos na F1. Além disso, o brasileiro foi eleito o piloto do dia na transmissão oficial da categoria, com 30% dos votos.