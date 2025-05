Verstappen usa pseudônimo Franz Hermann para participar de teste em outra categoria

Max Verstappen ama pilotar e explorar outras categorias além da Fórmula 1. Na última semana, ele comandou uma Ferrari 296 GT3 durante uma sessão oficial de testes da NLS, um campeonato de endurance com provas no circuito alemão de Nurburgring.

O disfarce, contudo, foi descoberto, pois o carro exibia marcas da equipe do site oficial de Verstappen (inclusive da equipe que o holandês tem no GT World Challenge) e do conglomerado Red Bull GmbH, facilitando a identificação.