Sainz fala sobre regra de duas paradas no GP de Mônaco de Fórmula 1: "Manipularam a corrida"

Para tornar o Grande Prêmio de Mônaco mais movimentado, já que é muito difícil ultrapassar no circuito de Monte Carlo, a Fórmula 1 adotou uma nova regra. Cada piloto foi obrigado a parar nos boxes para trocar os pneus no mínimo duas vezes.

No entanto, alguns pilotos se mostraram insatisfeitos com a ideia. Carlos Sainz, da Williams, foi um dos que se manifestou após a prova, e o espanhol falou sobre manipulação na corrida.

— É definitivamente algo que eu não gosto de fazer, mas a Racing Bulls fez conosco, então tivemos que fazer. Mas isso mostra que duas paradas não funcionam por aqui, a corrida continua sendo muito chata. As pessoas manipularam a corrida, assim como nós fizemos — afirmou.

A manipulação a qual Sainz se refere é um jogo de equipe no qual um dos pilotos segura o pelotão para que o outro tenha tempo de realizar a parada sem perder posições. Como é difícil ultrapassar em Mônaco, por conta do tamanho dos carros, é possível tirar o pé do acelerador.