Quem é Arthur Leist, gaúcho que desponta como promessa da Stock Car; assista ao podcast

Leist é da nova geração do automobilismo brasileiro.

Aos 23 anos, Arthur Leist vem se consolidando como um dos nomes mais promissores da nova geração do automobilismo brasileiro.

Natural de Novo Hamburgo, o piloto atualmente compete na categoria Stock Car Pro Series , principal divisão do automobilismo nacional, onde vem chamando atenção por sua técnica, consistência e maturidade nas pistas.

Leist iniciou sua trajetória no kart ainda na infância. A estreia na Stock Car ocorreu em 2021, quando integrou o grid da Stock Light — atual Stock Series.

Em 2022, passou a correr pela equipe TMG Racing, dividindo o grid com nomes consagrados como Rubens Barrichello e Daniel Serra .

No novo episódio do Paddock Gaúcha, Leist comenta sobre a trajetória no automobilismo, projeta a próxima etapa da Stock Car, em Cascavel (PR), neste final de semana e os objetivos para o futuro.