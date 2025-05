Em uma sessão bastante disputada na manhã desta sexta-feira (30), Lando Norris terminou o primeiro treino livre para o GP da Espanha como o mais veloz, ao fazer o tempo de 1min13s718. Com essa volta, o piloto da da McLaren conseguiu superar o rival Max Verstappen, da Red Bull.

Sustos na pista

A sessão contou com alguns sustos. Ryo Hirakawa, que substituiu Esteban Ocon na Haas neste treino livre, perdeu o controle do carro e foi parar na brita. O heptacampeão Lewis Hamilton, que estava em ritmo forte com a Ferrari, por pouco não acertou a traseira da RB de Isack Hadjar.