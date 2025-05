Fórmula 1: Piastri lidera segundo treino livre em Ímola; Bortoleto é o 16º

Piastri foi o mais rápido no TL2.

O segundo treino livre para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna, em Ímola , teve novamente o domínio da McLaren. Assim como no TL1, Oscar Piastri, líder do campeonato mundial , ficou em primeiro, seguido de Lando Norris.

A diferença no TL2 foi de apenas 0s025. A surpresa foi da Alpine, que ficou em terceiro com Pierre Gasly, 0s276 atrás de Piastri.

No final do TL2, o francês Isack Hadjar, da Racing Bulls, perdeu o controle do carro e foi para fora da pista. Na tentativa de volta, ele ficou atolado na brita, gerando uma bandeira vermelha que praticamente decretou o fim da atividade.