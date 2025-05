O brasileiro Rafael Câmara, 19 anos , segue dominando a Fórmula 3 . Vencedor das duas primeiras etapas da temporada, ele começou com tudo o final de semana na Emilia-Romagna, em Ímola, onde está sendo disputada a F3 e a Fórmula 1.

Na classificação, Câmara foi o mais rápido e conquistou a terceira pole position consecutiva. Com isso, o brasileiro vai largar em primeiro na corrida principal, que será domingo (18), às 3h30min (de Brasília).

— Vamos manter o trabalho que a gente está fazendo, com o pé no chão. Claro que a gente tem uma vantagem boa, mas, se relaxar, perdemos essa vantagem rapidamente — disse Câmara, em entrevista exclusiva para Zero Hora, em abril.