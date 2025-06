Bortoleto celebra sua melhor classificação na Fórmula 1: "Muito feliz"

Bortoleto passou para o Q2 e quase chegou ao Q3. Gabriel BOUYS / AFP

Gabriel Bortoleto viveu neste sábado (31) um momento especial em sua ainda jovem trajetória na Fórmula 1. No treino classificatório para o GP da Espanha, em Barcelona, o brasileiro conquistou sua melhor posição no grid até agora: o 12º lugar.

Em um fim de semana marcado pela estreia do primeiro pacote de atualizações da Sauber na temporada, Bortoleto mostrou consistência e desempenho sólido, superando inclusive o companheiro de equipe, Nico Hülkenberg, que largará em 16º.

— Primeiramente, eu estou muito feliz. Acho que foi uma ótima classificação da parte da equipe e da minha parte também. A melhor quali do ano para mim — celebrou Bortoleto logo após o encerramento da sessão.

O piloto ressaltou a importância do trabalho coletivo e elogiou a evolução da equipe com a nova configuração aerodinâmica.

A Sauber estreou no circuito catalão seu primeiro pacote de atualizações, e Bortoleto teve apenas um treino livre para entender o novo comportamento do carro. Mesmo assim, demonstrou rápida adaptação e se colocou entre os melhores do Q1, avançando com autoridade para a segunda parte da classificação.

— A gente trouxe uma atualização que funcionou e já colocou a gente de estar sempre praticamente fora no Q1 para entrar no Q2. Acho que eu estava em décimo colocado quando passei do Q1, então acredito que, realmente, melhorou o carro — explicou o brasileiro, que tem demonstrado evolução constante ao longo das etapas.

Salto para a equipe

O resultado representa um salto considerável para a equipe, que vinha enfrentando dificuldades nas classificações anteriores. Com um desempenho até então abaixo das expectativas, especialmente em ritmo de uma volta, a Sauber agora respira aliviada e começa a vislumbrar posições mais competitivas no grid.

— Temos de continuar esse desenvolvimento, melhorar um pouquinho mais, tentar trazer uma outra atualização em breve. A gente não sabe quando ainda, mas, se der para chegar no Q3, já vou ficar muito feliz — completou Bortoleto, deixando claro que o objetivo é seguir avançando etapa a etapa.

O desempenho em Barcelona, porém, ainda é tratado com cautela.

— Obviamente, é uma pista em que a gente se deu muito bem, a gente tem de ver como esse pacote aerodinâmico que a gente trouxe vai nas próximas, mas estou bem feliz com o que a gente fez hoje, uma ótima colocação e bem sólida. Então estou contente — concluiu o piloto.