Após bater em treino, Hamilton perde três posições no grid por bloquear Verstappen

Hamilton vai largar em sétimo. CHRISTOPHE SIMON / AFP

O heptacampeão Lewis Hamilton teve um sábado para esquecer antes do GP de Mônaco de Fórmula 1, que acontece neste domingo, às 10h (horário de Brasília). O piloto britânico bateu sua Ferrari no muro no terceiro treino livre e, após chegar em quarto lugar na corrida de classificação, foi punido com a perda de três postos - vai largar em sétimo.

Os comissários de prova concluíram que o piloto da equipe vermelha atrapalhou Max Verstappen durante a classificação. Ele se moveu lentamente na pista, prática comum para esfriar os pneus antes da volta rápida, quando Verstappen se aproximou em velocidade muito maior ainda no Q1.

O tetracampeão precisou mudar o traçado da Red Bull para evitar o toque em Hamilton e xingou o rival pelo rádio. Ambos avançaram ao Q2 e, com os resultados do Q3, o piloto da Ferrari fez o quarto melhor tempo, enquanto o holandês terminou em quinto no grid de largada. No entanto, após analisar o incidente, os comissários puniram Hamilton com a perda de três posições, decisão que beneficiou Verstappen, Isack Hadjar, da Racing Bulls, e Fernando Alonso, da Aston Martin.

"A equipe primeiro informou ao piloto do carro 44 (Hamilton) que o carro 1 (Verstappen) estava em uma volta rápida. Em seguida, eles enviaram outra mensagem dizendo que o carro 1 estava 'diminuindo a velocidade', quando, na verdade, o carro 1 estava sempre em uma volta de aceleração e não estava 'diminuindo a velocidade' como sugerido pela equipe. Isso fez com que o Carro 44 acelerasse e se aproximasse da linha de corrida do Carro 1 ao entrar na Curva 3", explicou o documento com a decisão dos comissários.

Hamilton admitiu que recebeu informação errada da equipe no rádio e que acabou atrapalhando Verstappen. "Estava fazendo um bom trabalho ficando longe de todos, mas aí a equipe disse que Max estava em uma volta rápida, então eu fui para a esquerda, mas eles disseram: 'Não, ele não está em uma volta rápida'. Estava fora da linha, mas com certeza o distraí", disse.

Antes mesmo do treino de classificação, Hamilton havia batido o lado direito de sua Ferrari no muro na curva do Cassino nas ruas de Monte Carlo, provocando a bandeira vermelha que antecipou o término do terceiro treino livre. Os mecânicos trabalharam rapidamente, trocando do bico do carro à suspensão traseira, e os danos não comprometeram o desempenho na classificação.

"Foi um dia exigente, mas há muitos pontos positivos a serem considerados. Sou extremamente grato à equipe por ter recuperado o carro após o TL3, o esforço deles foi extraordinário", comentou Hamilton. "Obviamente, estou decepcionado com a posição final no grid de largada, pois fiquei satisfeito com a forma como o carro se comportou. O objetivo é continuar pressionando e lutar por um resultado forte."

Além de Hamilton, Oliver Bearman e Lance Stroll foram punidos com perda de posições no grid do GP de Mônaco. O estreante da Haas caiu 10 posições por violação de bandeira vermelha durante o treino livre de sexta-feira, enquanto o piloto da Aston Martin perdeu um posto por provocar um toque em Charles Leclerc.

Decepção

Em situação melhor, seu companheiro de equipe, Charles Leclerc também provou um gosto amargo no encerramento do treino de classificação. Após dominar os três treinos livres, o piloto de Mônaco tomou a dianteira do Q3 a 20 segundos do fim, mas acabou superado por Lando Norris, da McLaren, nos segundos finais, perdendo a pole position em casa.

"Nossas expectativas para este fim de semana não eram particularmente altas, então foi um sinal positivo. Infelizmente, isso traz alguma decepção, já que não conquistamos a pole position hoje", admitiu Leclerc. "A corrida de amanhã deve ser interessante, com disputas estratégicas, e mal posso esperar para correr nas ruas da minha cidade novamente."

Confira o grid de largada para o GP de Mônaco de Fórmula 1:

1º - Lando Norris (ING/McLaren), 1min09s954

2º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), 1min10s063

3º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), 1min10s129

4º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), 1min10s669

5º - Isack Hadjar (FRA/RB), 1min10s923

6º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), 1min10s924

7º - Lewis Hamilton (ING/Ferrari), 1min10s382*

8º - Esteban Ocon (FRA/Haas), 1min10s942

9º - Liam Lawson (NZL/RB), 1min11s129

10º - Alexander Albon (TAI/Williams), 1min11s213

11º - Carlos Sainz Jr. (ESP/Williams), 1min11s362

12º - Yuki Tsunoda (JAP/Red Bull), 1min11s415

13º - Nico Hülkenberg (ALE/Sauber), 1min11s596

14º - George Russell (ING/Mercedes), sem tempo

15º - Kimi Antonelli (ITA/Mercedes), sem tempo

16º - Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber), 1min11s902

17º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), 1min11s994

19º - Franco Colapinto (ARG/Alpine), 1min12s597

18º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), 1min12s563**

20º - Oliver Bearman (ING/Haas), 1min11s979***

*punido com a perda de três posições

**punido com a perda de uma posição