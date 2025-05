Apesar de acidente, Bortoleto celebra primeiro dia na Emilia-Romagna: "Coletamos dados valiosos"

O primeiro dia de treinos para o Grande Prêmio da Emilia-Romagna de Fórmula 1 , que ocorre domingo (18), às 10h, foi de altos e baixos para Gabriel Bortoleto . Foram duas atividades realizadas nesta sexta-feira (16) e o desempenho do brasileiro foi bom, apesar de um acidente no TL1.

— O dia começou bem. Eu estava me sentindo confortável no carro, forçando para encontrar o limite e mantendo um ritmo forte no longo prazo — disse Bortoleto após os treinos.

No entanto, o brasileiro perdeu a traseira do carro e foi parar no muro da curva 18 do circuito de Ímola.