Norris foi o mais rápido no Q1 , confirmando o bom momento da McLaren neste início de temporada. Hamilton ficou logo atrás com a Ferrari, enquanto Verstappen, mesmo reclamando do equilíbrio do carro, garantiu o terceiro melhor tempo. Tsunoda também mostrou bom ritmo em sua segunda corrida com a Red Bull.

O brasileiro Gabriel Bortoleto , por sua vez, não conseguiu repetir as boas atuações dos treinos livres e acabou eliminado na primeira parte da classificação, terminando em 18º. Também ficaram de fora do Q2: Oliver Bearman (20º), Lance Stroll (19º), Liam Lawson (17º) e Alexander Albon (16º).

No Q2, Esteban Ocon escapou na curva 3 logo no início da sessão, provocando uma bandeira vermelha que interrompeu os trabalhos por alguns minutos. Quando a pista foi liberada, Verstappen arriscou tudo ao permanecer nos boxes boa parte do tempo sem volta registrada, apostando em uma única tentativa no fim - e conseguiu avançar com o sétimo melhor tempo. A McLaren seguiu forte, com Piastri ditando o ritmo ao lado de Norris.