Oscar Piastri vence GP da Arábia Saudita e assume a liderança do Mundial de Fórmula 1

Piastri venceu sua terceira corrida na temporada. Giuseppe CACACE / AFP

A vitória no GP da Arábia Saudita fez com que o australiano Oscar Piastri assumisse a liderança do mundial de pilotos de Fórmula 1.

O piloto da McLaren superou o holandês Max Verstappen, pole no sábado, e finalizou a prova no Circuito de Jeddah à frente dos outros concorrentes. Ele venceu sua terceira prova na temporada.

Piastri chegou aos 99 pontos e ultrapassou seu companheiro de equipe, Lando Norris (89), no topo do campeonato.

O britânico, apesar de ter largado em 10º após bater no Q3 no sábado, terminou a prova em quarto. Norris é vice-líder do mundial, com 89 pontos.

Verstappen, que largou na frente, terminou a prova na segunda posição, seguido por Charles Leclerc. O monegasco conquistou o primeiro pódio da Ferrari em uma prova principal — antes Lewis Hamilton havia vencido a corrida sprint na China.

O brasileiro Gabriel Bortoletto mais uma vez não conseguiu subir na classificação e acabou a prova na 18ª posição (dois carros abandonaram).

A prova

Logo na primeira volta, a corrida parecia que seria animada. Tsunoda e Gasly acabaram se tocando e tiveram que abandonar a corrida. Com o carro do francês na pista e dejetos no traçado, o safety car teve que ser acionado.

Em uma disputa mais na parte da frente do grid, Verstappen cortou uma chicane para manter a posição contra Piastri e acabou sendo punido com 5s.

O holandês só cumpriu a penalização na janela de pit stops. Piastri parou antes do piloto da Red Bull e conseguiu assumir a liderança da prova.

O australiano não teve problemas para levar o carro até receber a bandeira quadriculada e venceu sua terceira prova na temporada, a segunda consecutiva — China, Bahrein e, agora, Arábia Saudita.