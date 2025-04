Nova promessa do automobilismo, Rafael Câmara sonha com a Fórmula 1, tem amizade com Bortoleto e é fã de Senna

Rafael Câmara celebra vitória conquistada no Bahrein. Rafael Câmara / Reprodução / Instagram

O Brasil vai retomando aos poucos o protagonismo no automobilismo mundial. A base vem forte e colhendo resultados expressivos nos principais campeonatos do mundo.

A sensação da vez é Rafael Câmara, 19 anos, natural de Recife. O pernambucano, e líder absoluto da Fórmula 3 — uma das principais categorias de acesso até a Fórmula 1.

Pé no chão

Rafael venceu as duas provas principais da F3 até o momento, na Austrália e no Bahrein, após ser pole position em ambas. São 56 pontos na tabela, 16 a mais do que o segundo colocado no campeonato.

— Vamos manter o trabalho que a gente está fazendo, com o pé no chão. Claro que a gente tem uma vantagem boa, mas, se relaxar, perdemos essa vantagem rapidamente — afirmou Câmara, em entrevista exclusiva para Zero Hora.

Academia de Pilotos da Ferrari

A sensação vai além dos resultados. O brasileiro faz parte da Academia de Pilotos da Ferrari, uma das mais tradicionais da F1. Ele é visto com bons olhos pela escuderia italiana, e os bons resultados devem impressionar a F1.

— Eles (Ferrari) ajudam bastante fora da pista. Dão todo o suporte mental e físico, mostram como a gente pode gerir o final de semana. Isso é bem bacana. Meu plano para chegar na Fórmula 1 é focar no presente, porque não adianta a gente ficar pensando muito no futuro e não fazer o certo agora. Vou focar bastante no que eu posso fazer e no que está no meu controle — explica.

Mais oito etapas

Em determinados circuitos, as corridas da Fórmula 3 ocorrem em conjunto com a F1. Ao todo serão mais oito etapas disputadas até setembro, quando será conhecido o campeão da categoria.

— Você está ali no mesmo cenário da Fórmula 1, então está todo mundo olhando e de olho no que você tá fazendo. É um povo curioso — brinca Câmara.

Brasileiro tem 16 pontos de vantagem na liderança da F3. Rafael Câmara / Reprodução / Instagram

Relação com Gabriel Bortoleto

Os bons resultados de Câmara felizmente não são novidade nos últimos anos. Em 2022, Felipe Drugovich venceu a Fórmula 2 e trouxe os holofotes do automobilismo de volta ao Brasil. Atualmente, o paranaense é reserva da Aston Martin na F1.

No ano seguinte começou a trajetória de sucesso de Gabriel Bortoleto. Na F3, pela Trident — mesma equipe atual de Câmara —, o paulista foi campeão em seu ano de estreia. Em 2024, na F2, novamente o título conquistado por Bortoleto.

Bortoleto está na Fórmula 1 FADEL SENNA / AFP

"Relação boa"

Os resultados expressivos o levaram até a Fórmula 1, acabando com um hiato de sete anos sem brasileiros na principal categoria do automobilismo do mundo. Com idades próximas — Rafael tem 19 anos, e Gabriel, 20 — os pilotos são amigos desde criança.

— Nossa relação sempre foi bem boa. A gente se conheceu quando tinha oito anos e correu junto aqui no Brasil. Agora quando estamos no mesmo final de semana de prova, toda vez que a gente se encontra, a gente conversa. Ele tem uma conversa tranquila, uma energia boa. Fico feliz por ver ele na F1. Sabemos o quão difícil é e o quanto você tem de sacrificar da sua vida para chegar onde ele está. Vou focar no meu trabalho para, quem sabe um dia, a gente estar junto ali na Fórmula 1 — conta Câmara.

Senna é referência

Quando Rafael Câmara nasceu, em 2005, Ayrton Senna já havia nos deixado há 11 anos. O tricampeão mundial de F1 se tornou referência do pernambucano, que espera repetir alguns dos feitos do ídolo.

— O piloto que mais admiro é o Senna, por tudo que ele fez, não só pelo esporte, mas pelo Brasil também. Não tem como não admirar ele. É uma pessoa que todo mundo admira, até quem não é do esporte, todo mundo conhece o Senna — diz Câmara.

Lewis Hamilton

Outro fã do tricampeão é Lewis Hamilton, que está em sua primeira temporada na Ferrari. Apesar de fazer parte da academia da escuderia italiana, o brasileiro ainda não teve a oportunidade de conversar com o britânico, que também é uma referência.

— Ainda não tive esse momento, mas seria legal ter uma conversa com ele. Sou mais tímido, então acho que eu não ia perguntar muita coisa para ele, mas seria legal ouvir o que ele tem para dizer.

