"Não deixar se abater com os comentários", diz Rafael Câmara sobre apoio e pressão do torcedor brasileiro no automobilismo

Rafael Câmara (C) venceu as duas primeiras provas na Fórmula 3.

A pressão é um aspecto presente no automobilismo. Saber lidar com ela pode diferenciar um piloto bom de um fora da curva. Para os brasileiros que pilotam nas principais categorias do mundo, a pressão parece ser ainda maior. Uma mistura de apoio incondicional com cobranças, por muitas vezes acima do tom.