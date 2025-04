Max Verstappen foi o grande vitorioso do GP do Japão , disputado no fim de semana. Com uma volta de luxo na classificação de sábado (5), o holandês administrou uma corrida protocolar, sem grandes riscos, para conquistar seu primeiro triunfo em 2025.

O episódio desta semana do Paddock também projeta o GP do Bahrein. A quarta etapa do mundial acontece neste fim de semana, com a corrida sendo disputada no domingo (13), com largada às 12h.