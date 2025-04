Fórmula 1: Helmut Marko admite preocupação com futuro de Verstappen na Red Bull

Ele acredita que o tetracampeão mundial poderia deixar o time antes do fim do seu contrato e rumar para uma rival em busca de mais títulos na Fórmula 1.

— A preocupação é grande . Melhorias precisam ser feitas num futuro próximo para que ele possa ter um carro com o qual possa voltar a vencer. Temos que criar uma base com um carro para que ele possa lutar pelo título mundial — disse o consultor, em entrevista ao canal Sky Sports, da Alemanha.

Domínio da McLaren

O tetracampeão mundial tem contrato com o time austríaco até 2028. Mas, segundo a imprensa europeia, uma cláusula teria sido adicionada em seu acordo com o time prevendo uma possível saída antes do fim do contrato.

O piloto é apenas o terceiro colocado do Mundial de Pilotos, oito pontos atrás do líder Lando Norris.

Insatisfação

De acordo com o canal Sky britânico, o empresário do piloto, Raymond Vermeulen, teria sido visto gritando com Helmut Marko nos boxes da equipe ao fim da corrida disputada no domingo (13), no Bahrein — Verstappen foi apenas o sexto colocado na prova.