GP do Japão de Fórmula 1: Max Verstappen vence primeira na temporada 2025

Verstappen vence primeira em 2025 e se aproxima da liderança do campeonato.

Max Verstappen venceu o GP do Japão de Fórmula 1 , na madrugada deste domingo (6). O holandês da Red Bull havia conquistado a pole position no dia anterior após jejum de 16 corridas sem largar na frente.

O britânico Lando Norris , que quase colidiu com Verstappen durante saída do pit na metade da prova, alcançou a segunda colocação. Colega de McLaren, o australiano Oscar Piastri ficou em terceiro.

Na classificação geral, Norris manteve a liderança com 62 pontos. Mesmo com a vitória, Verstappen continua na segunda posição, mas reduziu a diferença de oito para um ponto e está com 61.