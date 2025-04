GP do Bahrein de Fórmula 1: data, horário e onde assistir

Verstappen, da Red Bull, é um dos favoritos no GP do Bahrein.

A Fórmula 1 terá a quarta etapa da temporada 2025 disputada no Circuito de Sakhir. No domingo (12), a partir do meio-dia (horário de Brasília), ocorrerá o Grande Prêmio do Bahrein.

Na última semana, Max Verstappen superou a boa fase das McLarens e venceu o GP do Japão . O piloto da Red Bull está a apenas um ponto de Lando Norris, o líder do mundial de pilotos.

Pela primeira vez na temporada, o horário dos treinos e da prova são melhores para o público brasileiro. As atividades em Sakhir começam na sexta (11), às 8h30min (horário de Brasília), e serão realizadas pela manhã e no início da tarde em todos os dias.

Quem venceu em 2024?

A corrida no Japão na última temporada teve dobradinha da Red Bull. Disputada no início de março, a prova teve Verstappen como vencedor e Sergio Pérez na segunda colocação . Carlos Sainz, então na Ferrari, completou o pódio.

Expectativa para Bortoleto

O piloto brasileiro da Sauber vai para sua quarta prova na Fórmula 1. Depois de acabar as duas primeiras corridas do ano na frente do seu companheiro Nico Hulkenberg, Bortoletto teve problemas para ultrapassar no Japão e terminou a prova em 19º. Ele chegou a se aproximar do pelotão, mas sem uma possibilidade real de superar Esteban Ocon, da Haas.