Fórmula 1: o que disseram os três primeiros colocados do GP do Bahrein

Oscar Piastri (E) e Lando Norris (D) levaram a McLaren ao pódio no Bahrein. Giuseppe CACACE / AFP

O Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 foi dominado e vencido por Oscar Piastri, da McLaren. O australiano teve boa vantagem sobre o segundo colocado George Russell, da Mercedes, e de seu companheiro de equipe Lando Norris, que foi o terceiro.

Após vencer sem problemas, chegando com 15 segundos na frente, Piastri entrou de vez na briga pelo título. O australiano tem 74 pontos contra 77 de Norris.

— Um resultado muito bom, final de semana maravilhoso. Não tenho como agradecer a equipe o suficiente. O carro foi muito bom. O Bahrein é uma corrida importante para a McLaren. A gente nunca havia vencido aqui. Preferia que não tivesse o safety car, mas eu estava confiante e o ritmo estava muito bom — analisou Piastri.

O segundo lugar de Russell foi suado e por pouco não foi perdido no final. O britânico da Mercedes conquistou a posição na largada e soube manter durante toda a prova. Porém, no fim, com problemas de freio e pneus, fez com que Norris ameaçasse sua posição.

— Parecia estar tudo sobre controle, mas tive problemas e foi estressante no final. Foi complicado segurar o Lando, acho que com mais uma volta ele me passaria. Oscar estava em outro nível. Parabéns para ele e para a McLaren — explicou.

Norris, que largou em sexto, sofreu mais do que deveria. A largada foi boa, assumindo a terceira posição. No entanto, ele cometeu uma infração no posicionamento do carro e foi punido com cinco segundos. Ademais, o britânico da McLaren teve dificuldades para superar Leclerc e não passou Russell no final.

— Não achei que eu estivesse fora da posição. Foi uma corrida difícil, tive muitos erros. Lamento não conseguirmos uma dobradinha hoje. Foi uma corrida boa, tive muitas batalhas e consegui me divertir no fim das contas. Russell fez um excelente trabalho de defesa, e parabéns ao Oscar pela vitória — disse.