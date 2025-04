Clube português vai jogar com camisa que homenageia a primeira vitória de Senna na Fórmula 1

No Grande Prêmio de Portugal, em 1985, Ayrton Senna venceu pela primeira vez na carreira uma corrida da Fórmula 1 . A prova foi no Circuito de Estoril, e pela marca de 40 anos desse feito, um clube de futebol português decidiu homenagear o ídolo brasileiro.

O Estoril Praia, da primeira divisão, lançou uma nova camisa, a qual utilizará no sábado (19), contra o Braga, pela 30ª rodada do campeonato.

“Esta é a nossa homenagem a um ídolo atemporal, que há exatamente 40 anos fez história na nossa terra. No Circuito de Estoril! Até hoje Senna continua a apaixonar milhões de fãs de Fórmula 1 e do esporte em geral, por todo o Mundo!”, anunciou o clube nas redes sociais.

A camisa, além das cores da bandeira do Brasil, tem a cor preta com detalhes em dourado, referenciando o carro Lotus 97T, com o qual Senna conquistou a vitória em Estoril.