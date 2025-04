McLaren é favorita no circuito de Sakhir. Andrej ISAKOVIC / AFP

O Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1 chega neste final de semana com muitas expectativas. Por ser uma pista veloz e que possibilita ultrapassagens em setores diversos, há elementos de sobra para acompanhar a corrida neste domingo (13), ao meio-dia (horário de Brasília).

Todos os detalhes da quarta etapa do campeonato poderão ser acompanhados em tempo real no site da Zero Hora. Abaixo, confira cinco motivos para assistir ao GP do Bahrein de F1.

Horário favorável

O fã brasileiro finalmente vai conseguir ver uma prova da F1 sem prejudicar seu sono. Após três corridas durante a madrugada, o GP do Bahrein será realizado ao meio-dia (horário de Brasília).

Isso será frequente a partir de agora. A próxima prova com "horário ruim" será apenas em Las Vegas, na reta final da temporada.

Disputa pela liderança do campeonato

A vitória de Max Verstappen no GP do Japão mostrou que teremos um campeonato além da McLaren na disputa. O tetracampeão é o segundo colocado no campeonato, entre Lando Norris e Oscar Piastri, da equipe britânica.

O favoritismo no Bahrein é da McLaren, porém, não há nenhuma definição de quem é preferido da escuderia. Por conta disso, a chance de disputa entre Norris e Piastri é iminente. Se Verstappen conseguir uma boa classificação, com certeza estará nessa briga também.

Hamilton incomodado

Recordista de vitórias no Bahrein, com cinco, o britânico está longe de estar satisfeito com o momento da Ferrari. Questionado se os fãs poderiam esperar algo mágico dele na corrida, ele foi direto:

— Não esperem por nada mágico.

Realmente o desempenho inicial na nova equipe está longe do ideal. Mesmo com vitória na sprint da China, as outras corridas foram frustrantes. Hamilton tem apenas 15 pontos na tabela, ocupando a 8ª posição no campeonato mundial.

Bortoleto em busca dos primeiros pontos

O circuito de Sakhir é conhecido de Gabriel Bortoleto. O brasileiro já disputou provas em outras categorias, além de ter dado muitas voltas com a Sauber durante a pré-temporada.

Ainda sem pontuar em 2025, ele espera fazer uma boa prova no Bahrein. Para isso, uma boa posição de largada será importante. Bortoleto já passou duas vezes para o Q2 — na Austrália e na sprint da China.

Carlos Sainz precisa reagir

O piloto espanhol chegou na Williams com muitas expectativas. Depois de boas temporada pela Ferrari, esperava-se que Sainz fosse incomodar Alexander Albon desde o início.

Entretanto, é o piloto tailandês que está mostrando quem é que manda na escuderia britânica. São 18 pontos de Albon contra apenas um do espanhol. No Bahrein, Sainz tem a chance de dar a volta por cima.

Horário e onde assistir às atividades no Bahrein

Sábado, 12 de abril

Treino livre 3 : 9h30min (Bandsports e F1 TV Pro);

: 9h30min (Bandsports e F1 TV Pro); Classificação: 13h (Band, Bandsports e F1 TV Pro).

Domingo, 13 de abril

Corrida: 12h (Band, Bandsports e F1 TV Pro).