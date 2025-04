Cinco destaques do GP do Bahrein de Fórmula 1

Piastri foi o vencedor do Bahrein. GIUSEPPE CACACE / AFP

O Grande Prêmio do Bahrein de Fórmula 1, disputado no domingo (14), foi marcado pela vitória de Oscar Piastri, da McLaren. Com isso, o australiano entrou de vez na briga pelo título mundial. Além dele, outros pilotos conseguiram se destacar no Circuito de Sakhir.

Começando com o triunfo de Piastri — o segundo na temporada 2025 —, ele mostra duas coisas para a F1. Primeiro, que o australiano realmente brigará pelo título de pilotos. A vitória deixou apenas três pontos atrás de Lando Norris.

O segundo ponto diz respeito à competição interna na McLaren, justamente contra Norris. A constância e frieza de Piastri passa mais confiança para a equipe, mesmo que o companheiro seja mais experiente dentro da categoria.

É apenas um primeiro indício. Ainda restam 20 etapas ao longo do ano para mostrar realmente quem é o líder da McLaren, e que provavelmente levará o título no final.

Russell e a consistência na temporada

Russell segurou o segundo lugar na corrida. ANDREJ ISAKOVIC / AFP

Um dos pilotos mais consistentes na temporada, até o momento, é George Russell, da Mercedes. No GP do Bahrein, ele conquistou o segundo melhor tempo na classificação, porém, perdeu uma posição por conta de uma punição.

O britânico largou muito bem para retomar o segundo lugar. Mais do que isso, Russell defendeu a posição com garra e talento. Norris até tentou no final, mas o mercedista fechou a porta — dentro das regras — e subiu ao segundo lugar mais alto do pódio.

Além do bom resultado, Russell soma mais dois terceiros lugares na temporada, e é o quarto colocado na classificação geral de pilotos.

Gasly e os primeiros pontos da Alpine

Pierre Gasly conquistou os primeiros pontos da Alpine em 2025. GIUSEPPE CACACE / AFP

A Alpine, com o retorno de Flavio Briatore, tem um projeto ambicioso de vencer corridas em 2027. A ideia, no momento, parece inviável. Porém, no GP do Bahrein, a equipe francesa conquistou os primeiros pontos na temporada.

Pierre Gasly largou numa ótima quarta posição e teve ritmo para terminar em sétimo. O francês foi sexto durante quase toda a prova, mas foi ultrapassado por Max Verstappen na última volta. Foi um bom resultado, que dá esperanças para que o projeto ambicioso realmente se concretize.

Haas com dois carros no top 10

Bearman saiu de último e terminou em 10º. FADEL SENNA / AFP

A Haas conseguiu formar uma dupla de pilotos talentosa e veloz. Uniu a experiência de Esteban Ocon na F1, com a juventude de Ollie Bearman, estreante como titular na categoria. Ambos já haviam conquistado pontos nas provas anteriores, porém, no Bahrein ambos ficaram no top 10.

Ocon fez uma prova muito parecida com a de Gasly e terminou em oitavo, sem enfrentar grandes problemas. Bearman, por outro lado, saiu de último e terminou em décimo. Uma bela amostra do talento do britânico de 19 anos.

Hamilton com boas ultrapassagens

Hamilton fez boa prova, apesar de inconsistência da Ferrari. GIUSEPPE CACACE / AFP

A Ferrari enfrenta problemas para se estabelecer entre as principais equipes, gerando reclamações sutis de Lewis Hamilton. Antes do GP do Bahrein, o heptacampeão mundial disse que não era para ninguém esperar nada dele.