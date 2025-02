Pré-temporada da Fórmula 1: horários, onde assistir e o que esperar

Lewis Hamilton dará as primeiras voltas oficiais com a Ferrari, nos testes de pré-temporada da Fórmula 1. Federico SCOPPA / AFP

A temporada 2025 da Fórmula 1 está próxima de começar. Após o lançamento oficial dos carros, é hora dos testes de pré-temporada, que ocorrerão entre os dias 26 e 28 de fevereiro, no Bahrein.

As sessões serão onde as equipes darão as primeiras voltas oficiais com os carros deste ano. Os dados coletados nos testes ajudarão a dar os últimos ajustes para o campeonato, que começa em 16 de março, em Melbourne, na Austrália.

A ideia da pré-temporada não é alcançar os tempos mais rápidos, mas, principalmente testar a consistência dos carros durante várias voltas. Além disso, os engenheiros ficam de olho em outros aspectos, como aerodinâmica, motor, chassi e pneus, para ter o melhor desempenho nos mais diversos estilos de pistas que terão durante a temporada.

Cada equipe faz um planejamento para seus pilotos testarem. Algumas optam por revezar os pilotos entre os dias, enquanto outras deixam um pilotar pela manhã e outro pela tarde (no horário local).

A Red Bull, por exemplo, do tetracampeão mundial Max Verstappen, já definiu seu cronograma, de acordo com informações do portal Telegraaf.

No primeiro dia, o holandês pilotará pela parte da manhã, enquanto Liam Lawson dará suas primeiras voltas no RB21 após o almoço. Já no segundo dia, Vertappen terá todo o tempo de pista para fazer os ajustes necessário. O último dia, porém, será para o neozelandês finalizar os preparativos.

A Sauber, que terá o brasileiro Gabriel Bortoleto como estreante, ainda não divulgou seu planejamento. Porém, é certo de que ele dará muitas voltas ao longo das atividades.

Depois dos testes de pré-temporada no Bahrein, as equipes só poderão fazer ajustes a partir de dados dos simuladores. Os carros voltarão à pista em 14 de março, no primeiro treino livre em Melbourne.

Horários dos testes

26/2 - 4h às 13h

27/2 - 4h às 13h

28/2 - 4h às 13h

Onde assistir aos testes

Na F1 TV, que é o serviço de streaming oficial da categoria, os testes serão transmitidos por completo. O BandSports transmite das 6h às 12h na quarta (26) e na quinta-feira (27), e das 6h às 7h45min na sexta-feira (28). O Bandplay também mostra todos os detalhes dos testes.

Calendário da Fórmula 1 em 2025

Ao todo, o calendário da F1 em 2025 terá 24 provas. O Grande Prêmio de São Paulo, no Brasil, será entre os dias 7 e 9 de novembro, em Interlagos. Confira todas as etapas e as datas:

As equipes e os pilotos para 2025

Sauber : Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg

: Gabriel Bortoleto e Nico Hulkenberg Williams : Alexander Albon e Carlos Sainz

: Alexander Albon e Carlos Sainz Red Bull : Isack Hadjar e Yuki Tsunoda

: Isack Hadjar e Yuki Tsunoda Haas : Esteban Ocon e Oliver Bearman

: Esteban Ocon e Oliver Bearman Alpine : Jack Doohan e Pierre Gasly

: Jack Doohan e Pierre Gasly Aston Martin : Fernando Alonso e Lance Stroll

: Fernando Alonso e Lance Stroll Mercedes : Andrea Kimi Antonelli e George Russell

: Andrea Kimi Antonelli e George Russell RBR : Christian Horner e Max Verstappen

: Christian Horner e Max Verstappen Ferrari : Charles Leclerc e Lewis Hamilton

: Charles Leclerc e Lewis Hamilton MCLaren: Lando Norris e Oscar Piastri

