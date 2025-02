As primeiras impressões para a temporada 2025 da Fórmula 1; ouça o podcast

Entre as temporadas 2023 a 2024 o grid não teve nenhuma alteração. Mas, desta vez, a "dança das cadeiras" foi grande, com trocas de pilotos e novatos estreando .

O novo episódio do Paddock Gaúcha analisa as primeiras impressões para a temporada. Algumas das principais expectativas giram em torno da volta do Brasil ao grid, com Gabriel Bortoleto, e a estreia de Lewis Hamilton pela Ferrari.