Acidente em Mônaco danifica Ferrari icônica de Lando Norris; veja vídeo

A Ferrari F40 de Lando Norris , piloto da McLaren, foi danificada após um acidente nesta terça-feira (21), em Mônaco. O veículo, avaliado em cerca de R$ 15 milhões, colidiu com as barreiras da estrada quando o motorista, que não era Norris, perdeu o controle em uma curva.

O incidente ocorreu durante as férias do piloto britânico, vice-campeão da Fórmula 1 em 2024. Ainda não se sabe quem estava dirigindo o veículo.

Apesar dos danos, o motorista conseguiu retirar o carro do local e estacioná-lo em segurança.