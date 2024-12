"Uma jornada para os livros de história", agradece Hamilton após última prova pela Mercedes na Fórmula 1

— Obrigado por toda a coragem, determinação, paixão, por me ver e me apoiar. O que começou como um salto de fé, se transformou em uma jornada para os livros de história — disse.

Antes de estacionar o carro em um local especial que separaram para ele na pista, Hamilton deu os famosos "zerinhos" com a Mercedes. Ao sair do cockpit, o britânico estava com lágrimas no rosto, agraciou a torcida com acenos e teve um momento bastante simbólico. Ele se ajoelhou ao lado do carro e fez uma espécie de carinho nele.