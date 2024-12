Norris vence em Abu Dhabi e McLaren volta a ser campeã do Mundial de Construtores da Fórmula 1

Lando Norris foi o primeiro a receber a bandeirada de Jannick Sinner. HAMAD I MOHAMMED / POOL / AFP

A temporada 2024 da Fórmula 1 acabou com o título da McLaren no Mundial de Construtores. A equipe britânica acabou com um jejum de 26 anos sem vencer o título e encerrou o domínio da Red Bull e Mercedes, que foram as únicas vencedoras desde 2010. O título só foi possível, neste domingo (8), em Abu Dhabi, por conta da vitória de Lando Norris, que ficou na frente das Ferraris de Carlos Sainz e Charles Leclerc.

Companheiro de Norris na McLaren, Oscar Piastri largou em segundo lugar, mas se enroscou com Max Verstappen na largada e terminou apenas na 10ª colocação. O tetracampeão, que antes da corrida nos Emirados Árabes havia afirmado estar "ansioso para tirar umas férias", terminou na 6ª colocação.

Com a vitória, Norris garantiu o segundo lugar no Mundial de pilotos, com 374 pontos, contra 356 de Leclerc. A equipe britânica terminou com 666 pontos, contra 654 da Ferrari, e se igualou com a Williams, com nove títulos na história.

A corrida

Na largada, Norris manteve a primeira colocação. Piastri e Verstappen, que largou na quarta posição, disputaram a freada na primeira curva e acabaram se tocando. Enquanto o piloto da McLaren foi jogado para fora do circuito, Verstappen rodou dentro da pista e caiu para a 11ª posição. Piastri ficou em último lugar.

Verstappen foi punido com 10 segundos. Ainda na primeira volta, Valtteri Bottas também tocou em Sergio Perez e foi punido com os mesmos 10 segundos. Perez abandonou a prova. Antes da relargada, Piastri teve um contato com Franco Colapinto e foi punido com 10 segundos.

Na quinta volta, o australiano decidiu ir aos boxes para trocar os pneus, de médios para duros, para tentar uma nova estratégia. Na frente, Norris mantinha liderança, seguido por Carlos Sainz e Pierre Gasly, da Alpine.

Na 20ª de 58 voltas, Norris tinha mais de quatro segundos de vantagem para Sainz. Leclerc já aparecia atrás de George Russell, na quarta posição, após largar em 19º. Verstappen era o quinto, e Piastri estava no 13º lugar. Leclerc foi aos boxes na volta seguinte e voltou na oitava posição. Sainz trocou os pneus na 26ª volta, e Norris e Russell no giro seguinte.

Piastri fez nova parada na 33ª volta e, assim como Verstappen, cumpriu sua punição. O piloto da McLaren voltou na 15ª posição. Em sua última corrida pela Mercedes, Lewis Hamilton foi o último a trocar pneus na 35ª volta, quando ocupava a terceira posição.

Após todos os pilotos terem feito ao menos uma parada nos boxes, Norris era o líder com cerca de 3 segundos de vantagem para Sainz. Em uma ótima corrida de recuperação, Leclerc estava 20 segundos atrás do companheiro de Ferrari, na terceira posição.

Norris foi aumentando gradativamente sua vantagem sobre os pilotos da Ferrari até completar as 58 voltas na pista de Yas Marina sob bandeirada do tenista italiano Jannik Sinner, líder do ranking mundial.

Confira o resultado do GP de Abu Dhabi:

1.º - Lando Norris (ING/McLaren),

2.º - Carlos Sainz (ESP/Ferrari), + 5s832

3.º - Charles Leclerc (MON/Ferrari), + 31s928

4.º - Lewis Hamilton (ING/Mercedes), + 36s483

5.º - George Russell (ING/Mercedes), + 37s538

6.º - Max Verstappen (HOL/Red Bull), + 49s847

7.º - Pierre Gasly (FRA/Alpine), + 72s560

8.º - Nico Hulkenberg (ALE/Haas), + 75s554

9.º - Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), + 82s373

10.º - Oscar Piastri (AUS/McLaren), + 83s821

11.º - Alexander Albon (TAI/Williams), a uma volta

12.º - Yuki Tsunoda (JAP/RB), a uma volta

13.º - Ghuanyu Zhou (CHN/Kick Sauber), a uma volta

14.º - Lance Stroll (CAN/Aston Martin), a uma volta

15.º - Jack Doohan (AUS/Alpine), a uma volta

16.º - Kevin Magnussen (DIN/Haas), a uma volta