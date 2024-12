Drugovich fica na frente de companheiro em primeiro treino da Fórmula 1 em Abu Dhabi; Leclerc lidera

Na primeira atividade da Fórmula 1 no circuito de Yas Marina, em Abu Dhabi, o brasileiro Felipe Drugovich ganhou a oportunidade de pilotar a Aston Martin, que tem Lance Stroll como titular . O reserva aproveitou a chance e foi bem, ficando a frente do companheiro Fernando Alonso . Charles Leclerc, da Ferrari, foi o líder do treino livre.

Apesar da liderança, o monegasco já sabe que perderá 10 posições no grid de largada por exceder a troca de bateria do carro. Ainda no TL1, Lando Norris foi o segundo mais rápido, seguido de Lewis Hamilton, que está correndo pelo último final de semana com a Mercedes. Em 2025, ele será companheiro de Leclerc na Ferrari.