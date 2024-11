Gabriel Bortoleto está próximo de ganhar o título da Fórmula 2 neste final de semana em Lusail, no Catar. O brasileiro é o líder do campeonato, com 169.5 pontos, e pode ser campeão com uma rodada de antecedência caso consiga pontos e o segundo colocado Isack Hadjar não consiga pontuar nas duas provas que serão disputadas.