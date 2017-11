A Cimed Racing anunciou, nesta semana, a renovação do contrato do piloto Felipe Fraga por mais duas temporadas na Stock Car. O atual campeão da categoria comemorou o novo acordo com o time que faturou os títulos de pilotos em 2015 e 2016.

– Fico muito feliz em poder anunciar que vou continuar com a Cimed Racing nas próximas temporadas. Todos sabem o quanto me sinto à vontade nesta equipe, com a qual já acumulo três anos e momentos inesquecíveis, com poles, pódios, vitórias e o título de 2016, sem dúvida o grande momento de minha carreira até aqui. Vamos em busca de mais conquistas – disse Fraga, que no ano passado se tornou o mais jovem campeão da história da Stock Car, com 21 anos, e bateu diversos recordes da categoria com o time.