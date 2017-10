Emmanuel DUNAND / AFP

Lance Stroll, canadense da Williams, não poupou elogios a Lewis Hamilton depois do GP do México. O piloto do Canadá exaltou o britânico, que chegou ao seu quarto título na Fórmula-1.

— Parabéns a Lewis (Hamilton). Ele é o rei da Fórmula-1, não há dúvida sobre isso. É incrível o que ele realizou. Ele é uma grande inspiração para jovens pilotos como eu — destacou.

Stroll fez uma boa corrida e ficou em sexto lugar no México. O canadense celebrou o rendimento do seu carro — ele ficou bem à frente do companheiro de equipe Felipe Massa, que terminou a prova na 12ª colocação.

— Acho que foi uma corrida muito focada. Tive uma boa largada, mas perdi algumas posições já que fiquei por fora. Houve alguns problemas técnicos e falhas e por isso ganhei alguns lugares devido a isso. Tivemos uma boa ideia o tempo todo, assumindo que eu ficaria inteiro e tudo iria continuar com calma, poderíamos ter uma boa corrida. Eu estava realmente gerenciando os pneus e o carro estava muito equilibrado, então um grande agradecimento à equipe. Foi um ótimo dia, um ótimo resultado e um ótimo presente de aniversário — completou.