O ano de 2003 da Stock Car pode ser considerado um divisor de águas para a principal categoria do automobilismo brasileiro. Foi nesta temporada que David Muffato quebrou a hegemonia das lendas Ingo Hoffmann, Paulo Gomes e Chico Serra e abriu o caminho para uma nova leva de campeões.

Catorze anos depois, o dono do título de 2003 recebeu neste domingo no autódromo de Tarumã, em Viamão, palco da 10ª etapa da temporada 2017, a credencial vitalícia da Stock Car, no projeto idealizado pela HERO que homenageia os grandes campeões da categoria.