A Stock Car terá sua primeira mudança no grid de 2017 na etapa de Goiânia, a penúltima da temporada. Com o campeonato se encaminhando ao fim, a Full Time Hero decidiu tirar Betinho Valério para testar novos nomes, em busca de um novo piloto para o ano que vem.

Estreante na categoria, Valério, 31 anos, fez sua carreira em monopostos na Europa e chegou até à GP2 – na época, o último degrau antes da Fórmula-1 –, com uma vitória em três temporadas. Ele havia pendurado as luvas, mas decidiu voltar às pistas para encarar o desafio da Stock. O piloto teve como melhor resultado a 11ª colocação, em quatro oportunidades, e está em 27º na tabela, com 33 pontos.