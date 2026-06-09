Vagas de emprego no RS: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 2.085 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Divulgue oportunidades

Se sua empresa tem vagas a oferecer, entre em contato pelo e-mail atendimento@diariogaucho.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99759-5693. A divulgação é gratuita.

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.





Sine - Casa do Trabalhador Porto Alegre (Rua Marechal Floriano, 94)



Terça-feira (09) – 9h

Atendente de padaria — 2

Quarta-feira (10) – 9h

Operador TMK — 5

Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)



Terça-feira (09) – 8h30

Auxiliar de produção — 15

Agência FGTAS/Sine Guaíba (Rua Acre, 234)

Quarta-feira (10) – 14h

Doméstica — 1

Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)



Terça-feira (09) – 8h30

Abatedor de aves — 5

Quarta-feira (10) – 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Quinta-feira (11) – 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)



Terça-feira (09) – 8h

Agente de inspeção (qualidade) — 10

Ajudante de cozinha — 2

Auxiliar de produção — 15

Mecânico de manutenção de máquinas em geral — 2

Técnico eletricista — 2

Terça-feira (09) – 9h

Auxiliar de linha de produção — 10

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)



Terça-feira (09) – 8h

Encarregado de obras, manutenção e segurança — 3

Terça-feira (09) – 13h

Operador de processo de produção — 10

Quarta-feira (10) – 8h30

Auxiliar de linha de produção — 15

Quarta-feira (10) – 13h30

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 4h — 4

Motorista carreteiro — 1

Motorista entregador — 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria PCD — 2

Ajudante de carga e descarga de mercadoria 8h — 8

Manobrista — 1

Instrutor de motoristas — 1

Quinta-feira (11) – 14h

Auxiliar administrativo — 2

Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)



Terça-feira (09) – 8h

Auxiliar de produção — 5

Auxiliar de expedição — 2

Auxiliar de cozinha — 4

Quarta-feira (10) – 8h

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de limpeza — 2

Quarta-feira (10) – 10h

Inspetor de qualidade (SIF) — 4

Operador de incubadora — 20

Auxiliar de produção PCD — 4

Técnico eletricista — 1

Agência FGTAS/Sine Santa Maria (Rua Silva Jardim, 1994)



Segunda a sexta-feira (08 a 12) – 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Padeiro — 2

Cartazistas — 2

Coordenador de refeitório — 1