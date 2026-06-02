Vagas de emprego no RS: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou2.140 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Divulgue oportunidades

Se sua empresa tem vagas a oferecer, entre em contato pelo e-mail atendimento@diariogaucho.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99759-5693. A divulgação é gratuita.

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Sine - Casa do Trabalhador Porto Alegre (Rua Marechal Floriano, 94)

Quarta-feira (03) - 9h

Açougueiro — 1

Ajudante de açougueiro — 1

Atendente de padaria — 2

Estoquista — 1

Operador de caixa — 2

Operador de telemarketing — 5

Repositor de mercadorias — 3





Agência FGTAS/Sine Viamão (Rodovia Tapir Rocha, 2005 – Parada 36)

Terça-feira (02) – 9h

Auxiliar de linha de produção — 10

Balconista — 10

Operador de caixa — 10

Repositor — 10

Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Terça-feira (02) – 9h

Auxiliar de expedição — 4

Quarta-feira (03) – 8h

Auxiliar de logística — 5

Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)



Terça-feira (02) – 8h30

Abatedor de aves — 5

Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)

Segunda e terça-feira (01 e 02) – 8h30 às 15h

Conferente de carga e descarga — 1

Fiscal de loja — 4

Operador de caixa — 15

Operador de estacionamento — 2

Operador de hortifruti — 2

Repositor noturno — 10

Técnico em manutenção predial — 1

Agência FGTAS/Sine Nova Santa Rita (Rua Waldemar Vicente da Costa, 130)



Terça-feira (02) – 9h às 12h

Auxiliar de serviços gerais — 11

Quarta-feira (03) – 9h às 12h

Auxiliar de linha de produção — 200

Operador de produção — 15

Quarta-feira (03) - 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Quarta-feira (03) - 9h

Auxiliar operacional de logística — 10





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira (02) – 8h30

Ajudante de carga — 5

Auxiliar de produção — 5

Costureira — 4

Terça-feira (02) – 9h

Auxiliar de produção — 15





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (02) – 8h30

Auxiliar de produção — 10

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (02) – 8h

Auxiliar de produção — 15

Terça-feira (02) – 9h30

Atendente de lojas e mercados — 2

Operador de caixa — 1

Repositor de mercadorias — 2

Quarta-feira (03) – 9h

Auxiliar de produção — 15





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)



Terça-feira (02) - 8h

Encarregado de obras, manutenção e segurança — 3

Quarta-feira (03) – 8h30

Auxiliar de linha de produção — 15

Quarta-feira (03) – 9h

Montador de veículos (linha de montagem) — 1

Operador misturador de fibras — 4





Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)



Terça-feira (02) – 10h

Auxiliar de produção — 5

Quarta-feira (03) – 8h

Auxiliar de limpeza — 2

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (03) – 10h

Auxiliar de cozinha — 4

Auxiliar de expedição — 2

Auxiliar de produção — 5





Agência FGTAS/Sine Santa Maria (Rua Silva Jardim, 1994)



Segunda a sexta-feira (25 a 29) – 8h às 11h30 e 13h às 16h30

Cartazistas — 2

Coordenador de refeitório — 1

Padeiro — 2





Agência FGTAS/Sine Bagé (Rua Marechal Floriano, 1431)



Terça-feira (02) - 9h

Apontador de mão de obra — 1

Auxiliar administrativo — 1

Quarta-feira (03) - 9h

Caseiro — 1





Agência FGTAS/Sine Erechim (Rua Itália, 299)

Terça-feira (02) – 13h30 às 16h

Auxiliar de produção — 70



