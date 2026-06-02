Vagas de emprego em Porto Alegre: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Porthus Junior / Agencia RBS

Um levantamento feito pelo Diário Gaúcho em cidades da região metropolitana de Porto Alegre encontrou 1.133 vagas em aberto nesta semana (veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Divulgue oportunidades

Se sua empresa tem vagas a oferecer, entre em contato pelo e-mail atendimento@diariogaucho.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99759-5693. A divulgação é gratuita.

Primer RH - 152 vagas

Como se candidatar

Cadastre-se aqui.

Banco de Oportunidades de Canoas - 222 vagas

Como se candidatar

Cadastre-se aqui.

Sine Municipal de Porto Alegre - 758 vagas

Como se candidatar

O atendimento presencial ocorre em quatro subprefeituras (ver abaixo).

Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h:

Rua Uruguai, 83 – Centro Histórico

Atendimento das 8h às 17h, sem fechar ao meio-dia

Subprefeitura Nordeste

/// Rua Irmão Ildefonso Luiz, 240 – bairro Mário Quintana (Parque Chico Mendes)

Atendimento das 9h às 12h e das 13h30 às 17h

Subprefeitura Restinga

/// Rua Rubem Pereira Torely, 333 – bairro Restinga

Atendimento das 9h às 12h e das 13h30 às 17h.