Vagas de emprego no RS: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 1.506 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte - (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Quarta-feira, às 9h

Atendente de Loja — 5

Açougueiro — 2

Auxiliar de Cozinha — 5

Auxiliar de Limpeza — 2

Assistente de Prevenção de Perdas — 1

Quinta-feira, às 9h

Atendente de Loja — 5

Açougueiro — 2

Auxiliar de Cozinha — 5

Auxiliar de Limpeza — 2

Assistente de Prevenção de Perdas — 1

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quarta-feira, às 8h

Vendedor de Comércio Varejista — 2

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 10

Quarta-feira, às 9h

Auxiliar de Limpeza — 2

Quarta-feira, às 13h30

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria PCD — 2

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria 8h — 6

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria 4h — 6

Instrutor de Motoristas — 2

Mecânico de Manutenção de Caminhão a Diesel — 1

Agência FGTAS/Sine Garibaldi - (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Quarta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Limpeza — 2

Quarta-feira, às 10h

Inspetor de Qualidade — 4

Operador de Incubadora — 2

Técnico Eletricista — 1

Auxiliar de Produção PcD — 4

Quinta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 4