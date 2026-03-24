Vagas de emprego no RS: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 1.879 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Divulgue oportunidades

Se sua empresa tem vagas a oferecer, entre em contato pelo e-mail atendimento@diariogaucho.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99759-5693. A divulgação é gratuita.

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Produção — 10

Terça-feira, das 9h e 13h

Repositor de Mercadorias — 5

Operador de Caixa — 10

Confeiteiro — 2

Auxiliar de Açougue — 2

Balconista de Padaria — 3

Fiscal de Caixa — 2

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Armazenamento — 5

Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira, às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Sexta-feira, às 8h

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)

Terça-feira, das 9h às 11h

Vendedor em Comércio Atacadista — 1

Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Terça-feira, às 8h

Serviços Gerais na Confecção de Calçados — 20

Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Caí (Rua Marechal Floriano Peixoto, 426)

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Cozinha — 1

Agência FGTAS/Sine Terra de Areia (Rua Tancredo Neves, 500)

Terça-feira, às 10h

Auxiliar de Serviços Gerais — 1

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira, às 8h30

Trabalhador da Avicultura de Corte — 20

Terça-feira, às 14h

Vigilante Patrimonial — 1

Quarta-feira, às 14h

Auxiliar de Produção — 5

Sexta-feira, às 14h30

Auxiliar de Linha de Produção — 10

Porteiro — 1

Técnico Eletricista — 2

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 10

Operador de Processo de Produção — 10

Quarta-feira, às 14h

Auxiliar de Limpeza — 6

Quinta-feira, às 8h

Auxiliar Geral de Conservação de Vias Permanentes (exceto trilhos) — 15

Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Terça-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 5

Auxiliar de Cozinha — 5

Quarta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Limpeza — 2

Quarta-feira, às 10h

Auxiliar de Produção — 5

Auxiliar de Manutenção — 2

Inspetor de Qualidade — 5

Operador de Incubadora — 2

Técnico Eletricista — 1

Auxiliar de Produção PcD — 4

Quinta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 4

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira, às 8h

Mecânico de Manutenção de Máquinas — 2

Agente de Inspeção de Qualidade — 2

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Lavanderia — 2

Operador de Tratamento de Água e Efluentes — 2

Porteiro — 1

Servente de Limpeza — 2

Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)

Terça-feira, às 10h30

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Manutenção Elétrica — 1

Agência FGTAS/Sine Erechim (Rua Itália, 299)

Quarta-feira, das 8h às 12h e 13h às 16h

Contratação para Ford Atacadista – 100 vagas

Agência FGTAS/Sine Santa Maria (Rua Silva Jardim, 1994)

Terça-feira, às 9h

Servente de Obras — 10

Carpinteiro — 3