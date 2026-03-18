Vagas de emprego no RS: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 2.425 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Terça-feira, às 9h

Operador de Logística — 5

Operador de Empilhadeira Elétrica — 4

Motorista de Caminhão — 5

Agência FGTAS/Sine Guaíba (Rua Acre, 234)

Terça-feira, às 9h

Cozinheiro — 1

Ajudante de Cozinha — 1

Quarta-feira, às 9h

Auxiliar de Açougue — 5

Segurança — 5

Auxiliar de Limpeza — 5

Repositor — 5

Operador de Caixa — 5

Atendente — 5

Agência FGTAS/Sine São Leopoldo (Rua Independência, 490)

Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Produção — 15

Terça-feira, às 9h e 13h

Repositor de Mercadorias — 5

Operador de Caixa — 10

Confeiteiro — 2

Auxiliar de Açougue — 2

Balconista de Padaria — 3

Fiscal de Caixa — 2

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 5

Ajudante de Carga — 5

Costureira — 4

Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Terça-feira, às 13h30

Auxiliar de Produção — 10

Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira, às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Sexta-feira, às 8h

Separador de Material Reciclável — (quantidade não especificada)

Operador de Empilhadeira — (quantidade não especificada)

Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Quinta-feira, às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Sexta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 10

Quarta-feira, às 14h

Auxiliar de Produção — 10

Quinta-feira, às 8h30

Açougueiro — 2

Atendente Balconista — 2

Atendente de Lanchonete — 2

Auxiliar de Cozinha — 5

Carregador — 2

Conferente de Carga e Descarga — 2

Embalador, a mão — 5

Magarefe — 5

Motorista de Caminhão — 2

Operador de Caixa — 10

Operador de Empilhadeira — 2

Trabalhador no Tratamento do Leite — 5

Quinta-feira, às 10h

Auxiliar de Cozinha — 2

Enfermeiro — 5

Técnico de Enfermagem — 5

Sexta-feira, às 14h30

Auxiliar de Produção — 5

Técnico Eletricista — 2

Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Cai (Rua Marechal Floriano Peixoto, 426)

Quarta-feira, às 13h

Preparador de Calçados — 5

Agência FGTAS/Sine Nova Santa Rita (Rua Waldemar Vicente da Costa, 130)

Terça-feira, das 9h às 12h

Auxiliar de Logística — 20

Agência FGTAS/Sine Dois Irmãos (Rua Novo Hamburgo, 1079)

Quarta-feira, das 8h30 às 11h

Auxiliar de Almoxarifado — 4

Auxiliar de Controle Ambiental (operacional) — 1

Auxiliar de Expedição — 12

Auxiliar de Produção — 63

Sexta-feira, das 8h30 às 13h30

Auxiliar de Limpeza Industrial — 10

Expedidor — 10

Operador de Produção — 50

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Terça-feira, às 13h

Operador de Produção — 15

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 10

Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Quarta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Limpeza — 2

Quinta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 4

Sexta-feira, às 8h

Inspetor de Qualidade (SIF) — 4

Operador de Incubadora — 2

Auxiliar de Produção – PCD — 4

Técnico Eletricista — 1

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira, às 8h

Mecânico de Manutenção de Máquinas — 2

Agente de Inspeção de Qualidade — 2

Auxiliar de Produção — 10

Terça-feira, às 9h30

Atendente de Mercado — 5

Auxiliar de Limpeza — 2

Estoquista — 6

Motorista Entregador — 4

Operador de Caixa — 12

Terça-feira, às 10h

Servente de Limpeza — 2

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 3

Cozinheiro — 2

Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)

Quinta-feira, das 9h às 11h

Auxiliar de Depósito — 10

Agência FGTAS/Sine Cachoeira do Sul (Rua Júlio de Castilhos, 137)

Quinta e sexta-feira, às 8h

Safrista — 200