Vagas de emprego em Porto Alegre: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Porthus Junior / Agencia RBS

Um levantamento feito pela Zera Hora em cidades da região metropolitana de Porto Alegre encontrou 1.758 vagas em aberto nesta semana (veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Divulgue oportunidades

Se sua empresa tem vagas a oferecer, entre em contato pelo e-mail atendimento@diariogaucho.com.br ou pelo WhatsApp (51) 99759-5693. A divulgação é gratuita.

Banco de Oportunidades de Canoas - 165 vagas

Como se candidatar

Cadastre-se aqui.

Sine Municipal de Porto Alegre - 1.593 vagas

Como se candidatar

O atendimento presencial ocorre em quatro subprefeituras (ver abaixo).

Segunda a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h30 às 17h:

/// Rua Uruguai, 83 – Centro Histórico

Subprefeitura Nordeste

/// Rua Irmão Ildefonso Luiz, 240, bairro Mario Quintana - Parque Chico Mendes.

Subprefeitura Restinga

/// Rua Rubem Pereira Torely, 333, bairro Restinga.

Subprefeitura Humaitá/Navegantes

/// Avenida Cairú, 721, bairro Navegantes - terminal de ônibus.















