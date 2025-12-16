Vagas de emprego no RS: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 2.787 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte - (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Segunda-feira, às 9h30

Auxiliar de Linha de Produção — 4

Estoquista — 2

Comprador — 1

Quarta-feira, às 9h

Soldador — 4

Montador de Estruturas Metálicas — 4

Servente de Obras — 8

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Azenha - (Av. Dr. Carlos Barbosa, 618)

Segunda a Sexta-feira, das 9h às 12h e 13h às 15h



Várias funções para Rede de Supermercados — 54

Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha - (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4001, 2° andar)



Terça-feira, das 9h às 12h

Serviços Gerais e Manutenção de Edifícios — 6

Agência FGTAS/Sine Guaíba - (Rua Acre, 234)

Terça-feira, às 14h

Serviços Gerais — 1

Quarta-feira, às 14h30

Serviços Gerais — 1

Agência FGTAS/Sine Gravataí - (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Segunda-feira, às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Agência FGTAS/Sine São Leopoldo - (Rua Independência, 490)

Segunda-feira, às 8h30

Operador de Caixa — 10

Repositor — 10

Atendente de Balcão — 10

Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Produção — 10

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa - (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 10

Terça-feira, às 9h30

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Expedição — 6

Balconista — 2

Balconista de Açougue — 2

Auxiliar de Cozinha — 6

Operador de Caixa — 7

Empacotador — 3

Quarta-feira, às 9h

Enfermeiro — 2

Técnico de Enfermagem — 2

Auxiliar de Limpeza — 2

Quarta-feira, às 10h

Agente de Inspeção — 7

Quinta-feira, às 8h e 14h

Auxiliar de Limpeza — 10

Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Cai - (Rua Marechal Floriano Peixoto, 426)

Quarta-feira, às 8h40

Magarefe — 3

Auxiliar de Cozinha — 2

Agência FGTAS/Sine Montenegro - (Rua Olavo Bilac, 1300)

Segunda-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Terça-feira, às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Manutenção — 5

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Agência FGTAS/Sine Cidreira - (Rua João Neves, 194)

Segunda-feira, das 9h às 12h e 13h30 às 17h

Várias funções para Rede de Supermercados — 50

Agência FGTAS/Sine Osório - (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Segunda-feira, às 9h

Operador de Caixa e Frentista — Vagas não especificadas

Segunda-feira, às 14h

Operador de Empilhadeira — Vagas não especificadas

Agência FGTAS/Sine Santo Antônio da Patrulha - (Av. Coronel Victor Villa Verde, 126)

Segunda-feira, às 10h

Nutricionista — 1

Meio Oficial Cozinheiro — 6

Cozinheiro — 1

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quarta-feira, às 13h

Encarregado de Obras — 1

Pedreiro — 2

Instalador Hidráulico — 6

Carpinteiro de Obras — 5

Quarta-feira, às 13h30

Auxiliar de Carga e Descarga — 10

Motorista Coleta e Entrega — 2

Motorista Instrutor — 1

Ajudante de Motorista — 2

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves - (Rua Marechal Floriano, 142)

Segunda-feira, às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 20

Quarta-feira, às 9h30

Auxiliar de Produção — 40

Quinta-feira, às 10h

Auxiliar Administrativo — 10

Agência FGTAS/Sine Soledade - (Av. Marechal Floriano Peixoto, 446)

Segunda-feira, às 8h30

Servente de Obras — 2







