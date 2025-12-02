Vagas de emprego no RS: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.683 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte - (Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Quarta-feira, às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Operador de Caixa — 5

Empacotador a Mão — 5

Repositor — 5

Agência FGTAS/Sine Guaíba - (Rua Acre, 234)

Quinta-feira, às 14h

Auxiliar de Produção — 1

Agência FGTAS/Sine Nova Santa Rita - (Rua Waldemar Vicente da Costa, 130)

Terça-feira, das 9h às 12h

Carpinteiro, pedreiro e servente de obras - 20

Agência FGTAS/Sine Dois Irmãos - (Rua Novo Hamburgo, 1079)

Sexta-feira, das 8h30 às 12h

Auxiliar de Limpeza — 18

Agência FGTAS/Sine Osório - (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Quarta-feira, às 9h

Atendente de Pedágio — 2

Agência FGTAS/Sine Montenegro - (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira, às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Manutenção Predial — 5

Agência FGTAS/Sine Taquara - (Rua Guilherme Lahn, 1476)



Quinta-feira, às 14h

Serviços Gerais — 13

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves - (Rua Marechal Floriano, 142)



Terça-feira, às 8h

Auxiliar de Linha de Produção — 30

Quarta-feira, às 14h

Enfermeiro — 30

Técnico em Enfermagem — 30

Enfermeiro PCD's — 3

Técnico em Enfermagem PCD's — 3

Auxiliar de Limpeza PCD's — 5

Recepcionista PCD's — 2

Quinta-feira, às 10h

Ajudante de Carga e Descarga — 30

Quinta-feira, às 13h30

Operador de Estação Tratamento Esgoto e Resíduos — 3

Auxiliar de Limpeza — 9

Chefe de Limpeza — 4

Sexta-feira, às 13h

Operador de Estação Tratamento Esgoto e Resíduos — 3

Auxiliar de Limpeza — 9

Chefe de Limpeza — 4

Agência FGTAS/Sine Garibaldi - (Rua Buarque de Macedo, 3562)



Terça-feira, às 10h

Inspetor de Qualidade — 4

Operador de Incubadeira — 2

Auxiliar de Produção — 4

Quarta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Limpeza — 2

Quarta-feira, às 10h

Auxiliar de Expedição — 2

Trabalhador da Avicultura de Postura — 5

Trabalhador da Fábrica de Ração — 5

Quinta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 4

Quinta-feira, às 10h

Auxiliar de Limpeza — 6

Agência FGTAS/Sine Lajeado - (Rua Júlio de Castilhos, 478)

Quinta-feira, das 8h30 às 12h

Repositor, caixa, açougue, atendente — 20

pedreiro, serviços gerais, roçador — 20

Agência FGTAS/Sine Passo Fundo - (Av. Brasil Leste, 631)

Sexta-feira, às 12h30

Auxiliar de Produção — 15