Vagas de emprego no RS: confira as novas oportunidades desta semana

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 4.068 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine São Leopoldo - (Rua Independência, 490)

Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Produção — 10

Quinta-feira, às 8h30

Controlador de Qualidade — 1

Ajudante de Carga e Descarga — 4

Costureira — 2

Estofador de Móveis — 5

Auxiliar de Produção — 3

Agência FGTAS/Sine Montenegro - (Rua Olavo Bilac, 1300)



Terça-feira, às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Manutenção Predial — 5

Atendente de Pedágio — 10

Agência FGTAS/Sine Osório - (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Quarta-feira, às 9h

Atendente de Pedágio — 2

Agência FGTAS/Sine Terra de Areia - (Rua Tancredo Neves, 500)

Quinta-feira, às 9h

Agente de Pedágio — 16

Agência FGTAS/Sine Taquara - (Rua Guilherme Lahn, 1476)



Quinta-feira, às 14h

Serviços Gerais — 13

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)



Sexta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 4

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves - (Rua Marechal Floriano, 142)



Terça-feira, às 8h

Operador de Processo de Produção — 20

Agente de Inspeção de Qualidade — 5

Terça-feira, às 9h30

Empacotador — 6

Balconista — 4

Atendente de Padaria — 4

Repositor — 16

Operador de Caixa — 7

Fiscal de Caixa — 2

Quarta-feira, às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 40

Quinta-feira, às 10h

Ajudante de Carga e Descarga — 30



