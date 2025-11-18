Quer trabalho? Confira mais de 4,2 mil vagas de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 4.216 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine São Leopoldo - (Rua Independência, 490)

Terça-feira (18), às 13h30

Técnico de Manutenção Industrial — 1

Atendente de Padaria — 3

Repositor de Mercadorias — 1

Terça-feira (18), às 14h

Vendedor — 8

Agência FGTAS/Sine Gravataí - (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Terça-feira (17), às 14h

Auxiliar de Linha de Produção — 3

Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha - (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4001, 2° andar)

Terça-feira (17), às 9h

Empacotador — 20

Atendente de Balcão — 20

Operador de Caixa — 20

Auxiliar de Produção — 20

Auxiliar Técnico de Instalação e Manutenção — 2

Instalador de Reparação de Linhas e Aparelhos de Telecomunicações — 2

Cabista — 1

Agência FGTAS/Sine Montenegro - (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira (18), às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quarta-feira (19), às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Sexta-feira (21), às 8h

Auxiliar de Manutenção Predial — 3

Agência FGTAS/Sine Terra de Areia - (Rua Tancredo Neves, 500)

Quinta-feira (20), às 9h

Agente de Pedágio — 16

Agência FGTAS/Sine Taquara - (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Terça-feira (18), às 8h

Serviços Gerais na Confeção de Calçados — 20

Quarta-feira (19), às 14h

Serviços Gerais — 6

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Terça-feira (18), às 13h

Operador de Empilhadeira — 2

Operador de Processo de Produção — 13

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves - (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (18), às 8h

Operador de Processo de Produção — 14

Auxiliar de Logística — 2

Terça-feira (18), às 10h

Ajudante de Carga e Descarga — 2

Quarta-feira (19), às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 30

Quarta-feira (19), às 14h

Enfermeiro — 30

Enfermeiro PCD — 3

Técnico em Enfermagem PCD — 3

Auxiliar de Limpeza PCD — 5

Recepcionista PCD — 2

Agência FGTAS/Sine Garibaldi - (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Terça-feira (18), às 10h

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Auxiliar de Expedição — 2

Auxiliar de Cozinha — 4

Quarta-feira (19), às 8h

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Limpeza — 2

Quinta-feira (06), às 8h

Auxiliar de Produção — 4

Quinta-feira (06), às 10h

Inspetor de Qualidade — 4

Operador de Incubadeira — 2

Auxiliar de Produção — 2

Agência FGTAS/Sine Passo Fundo - (Av. Brasil Leste, 631)

Quarta-feira (19), às 12h30

Abatedor de Porcos — 15



