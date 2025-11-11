Quer trabalho? Confira mais de 4,2 mil vagas de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 4.224 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte - (Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Operador de Caixa — 5

Auxiliar de Segurança — 5

Empacotador a Mão — 5

Repositor — 5

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Azenha - (Av. Dr Carlos Barbosa, 618)

Quarta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 14h30

Leiturista — 10

Quinta-feira, das 9h30 às 12h

Eletricista — 2

Agência FGTAS/Sine Guaíba - (Rua Acre, 234)

Sexta-feira, às 9h

Padeiro — 5

Açougueiro — 5

Operador de Caixa — 10

Auxiliar de Segurança — 5

Balconista — 5

Sexta-feira, às 14h

Encarregado de Obra — 1

Agência FGTAS/Sine Montenegro - (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira, às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Atendente de Pedágio — 10

Sexta-feira, às 8h

Alimentador de Linha de Produção/Operador de Máquina Fixa/Selecionador de Material Reciclável e Operador de Extrusora — 10

Agência FGTAS/Sine Nova Santa Rita - (Rua Waldemar Vicente da Costa, 130)

Quinta-feira, das 9h às 12h

Operador de Produção — 60

Agência FGTAS/Sine Terra de Areia - (Rua Tancredo Neves, 500)

Quinta-feira, às 9h

Operador de Pedágio — 16

Agência FGTAS/Sine Osório - (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Quarta-feira, às 9h

Atendente de Pedágio — 2

Agência FGTAS/Sine Taquara - (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Terça-feira, às 8h

Serviços Gerais na Confecção de Calçados — 20

Terça-feira, às 13h

Operador de Turismo — 25

Quinta-feira, às 13h30

Serviços Gerais — 6

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa - (Rua Carlos Barbosa, 209)

Segunda-feira, às 8h30

Auxiliar de Limpeza — 40

Terça-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Produção PcD — 1

Quarta-feira, às 9h

Auxiliar de Serviço de Copa — 2

Enfermeiro — 5

Técnico de Enfermagem — 5

Auxiliar de Limpeza — 3

Quarta-feira, às 14h

Auxiliar de Produção — 5

Analista de Contadoria — 1

Quinta-feira, às 8h e 14h

Auxiliar de Limpeza — 40

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quarta-feira, às 13h30

Motorista Entregador — 2

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria PcD — 2

Ajudante de Carga e Descarga 8h — 4

Ajudante de Carga e Descarga 4h — 2

Sexta-feira, às 8h

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Auxiliar de Linha de Produção PCD — 3

Sexta-feira, às 13h

Operador de Processo de Produção — 10

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves - (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira, às 8h30

Operador Processo Produção — 14

Terça-feira, às 9h30

Empacotador — 2

Fiscal de Caixa — 1

Motorista Entregador — 1

Operador de Caixa — 4

Repositor — 5

Atendente de Padaria — 2

Balconista — 4

Quarta-feira, às 8h

Auxiliar de Linha de Produção — 4

Quarta-feira, às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 30

Quarta-feira, às 14h

Enfermeiro — 30

Enfermeiro PcD — 3

Técnico em Enfermagem PcD — 3

Auxiliar de Limpeza PcD — 5

Recepcionista PcD — 2

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 3

Quinta-feira, às 13h

Operador de Estação Tratamento Esgoto e Resíduos — 3

Auxiliar de Limpeza — 9

Chefe de Limpeza — 4

Agência FGTAS/Sine Soledade - (Av. Marechal Floriano Peixoto, 446)

Quarta-feira, às 8h30

Servente de Obras — 2

Agência FGTAS/Sine Santa Rosa - (Av. Rio Branco, 634)

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 10

Agência FGTAS/Sine Erechim - (Rua Itália,299)

Terça-feira, das 9h às 15h

Portaria — 7

Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires - (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira, às 8h30

Trabalhador Polivalente na Confecção de Calçados — 10

Terça-feira, às 13h30

Auxiliar de Produção — 10

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 10

Quarta-feira, às 13h30

Abatedor de Aves — 10

Quinta-feira, às 8h

Abatedor — 10

Quinta-feira, às 13h30

Operador de Caixa, Repositor e Empacotador — 10

Sexta-feira, às 9h

Trabalhador Polivalente na Confecção de Calçados — 10