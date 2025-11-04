Quer trabalho? Confira mais de 4,1 mil vagas de emprego disponíveis no RS

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 4.130 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).
Como se candidatar
A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.
Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.
Vagas com entrevistas agendadas
Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.
A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.
Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte - (Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)
Terça-feira, às 9h
Auxiliar de Logística — 5
Operador de Caixa — 5
Balconista — 5
Empacotador a Mão — 5
Operador de Empilhadeira — 4
Motorista Entregador (CNH D/E) — 4
Quarta-feira, às 9h
Auxiliar de Limpeza — 2
Sexta-feira, às 10h
Atendente de Lanchonete — 8
Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4001, 2° andar)
Quinta-feira, às 9h
Auxiliar de Manutenção Predial — 1
Sexta-feira, às 14h
Ajudante de Açougue — 1
Açougueiro — 1
Auxiliar de Logística — 3
Operador de Caixa — 1
Agência FGTAS/Sine Canoas (Av. Ipiranga, 140)
Terça-feira, às 9h
Auxiliar de Limpeza — 5
Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)
Terça-feira, às 9h
Operador de Pedágio — 3
Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)
Terça-feira, às 8h30
Auxiliar de Linha de Produção — 5
Colchoeiro — 15
Costureiro de Colchões — 5
Operador de Máquinas — 5
Recursos Humanos (Nível Superior) — 1
Operador de Empilhadeira — 1
Operador de Caixa — 20
Repositor de Supermercado — 20
Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)
Terça-feira, às 9h
Abatedor de Aves — 15
Quinta-feira, às 8h30
Auxiliar de Linha de Produção — 5
Agência FGTAS/Sine Capão da Canoa (Rua Ceci, 1687)
Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 13h às 17h
Operador de Caixa — 20
Repositor — 10
Segunda a sexta-feira, às 13h
Vigia — 20
Vigilante — 5
Agência FGTAS/Sine Osório (Rua Barão do Rio Branco, 381)
Quarta-feira, às 9h
Atendente de Pedágio — 4
Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1476)
Quarta-feira, às 8h
Serviços Gerais na Confecção de Calçados — 20
Sexta-feira, às 13h30
Serviços Gerais — 6
Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)
Terça-feira, às 8h30
Auxiliar de Produção — 10
Auxiliar de Produção PcD — 1
Quarta-feira, às 8h30
Auxiliar de Produção — 7
Auxiliar de Cozinha — 5
Balconista — 1
Balconista de Açougue — 1
Operador de Empilhadeira — 1
Auxiliar de Expedição — 5
Auxiliar de Estoque — 2
Caixa — 5
Repositor — 2
Quarta-feira, às 14h
Auxiliar de Produção — 5
Analista de Contadoria — 1
Quinta-feira, às 8h e 14h
Auxiliar de Limpeza — 40
Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)
Terça-feira, às 10h
Auxiliar de Linha de Produção — 5
Auxiliar de Expedição — 2
Auxiliar de Cozinha — 4
Quarta-feira, às 8h
Auxiliar de Produção — 10
Auxiliar de Limpeza — 2
Quinta-feira, às 8h
Auxiliar de Produção — 4
Quinta-feira, às 10h
Auxiliar de Limpeza — 6
Sexta-feira, às 8h
Inspetor de Qualidade — 4
Operador de Incubadeira — 2
Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)
Quinta-feira, às 8h
Instalador Hidráulico — 3
Quinta-feira, às 8h30
Motorista Entregador — 2
Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria PcD — 2
Ajudante de Carga e Descarga — 4
Quinta-feira, às 14h
Operador de Processo de Produção — 15
Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)
Terça-feira, às 8h
Operador de Processo de Produção — 30
Terça-feira, às 13h
Operador de Estação de Tratamento de Esgotos e Resíduos — 3
Auxiliar de Limpeza — 9
Chefe de Limpeza — 4
Quinta-feira, às 8h
Empregado Doméstico nos Serviços Gerais — 1
Quinta-feira, às 8h30
Auxiliar de Linha de Produção — 30
Quinta-feira, às 14h
Enfermeiro — 30
Técnico em Enfermagem — 30
Enfermeiro PcD — 3
Técnico em Enfermagem PcD — 3
Auxiliar de Limpeza PcD — 1
Recepcionista PcD — 2
Sexta-feira, às 8h30
Auxiliar de Linha de Produção — 2
Agência FGTAS/Sine Erechim (Rua Itália, 299)
Quinta-feira, das 8h às 16h
Vendedor Interno — 6
Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)
Terça-feira, das 9h às 12h
Auxiliar de Produção — 30
Quarta-feira, das 9h às 12h
Auxiliar de Produção — 30
Agência FGTAS/Sine Passo Fundo (Av. Brasil Leste, 631)
Quinta-feira, às 8h30
Abatedor de Aves — 4