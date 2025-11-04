Quer trabalho? Confira mais de 4,1 mil vagas de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 4.130 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte - (Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Logística — 5

Operador de Caixa — 5

Balconista — 5

Empacotador a Mão — 5

Operador de Empilhadeira — 4

Motorista Entregador (CNH D/E) — 4

Quarta-feira, às 9h

Auxiliar de Limpeza — 2

Sexta-feira, às 10h

Atendente de Lanchonete — 8

Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4001, 2° andar)

Quinta-feira, às 9h

Auxiliar de Manutenção Predial — 1

Sexta-feira, às 14h

Ajudante de Açougue — 1

Açougueiro — 1

Auxiliar de Logística — 3

Operador de Caixa — 1

Agência FGTAS/Sine Canoas (Av. Ipiranga, 140)

Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Limpeza — 5

Agência FGTAS/Sine Gravataí (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Terça-feira, às 9h

Operador de Pedágio — 3

Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo (Rua Tamandaré, 221)

Terça-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Colchoeiro — 15

Costureiro de Colchões — 5

Operador de Máquinas — 5

Recursos Humanos (Nível Superior) — 1

Operador de Empilhadeira — 1

Operador de Caixa — 20

Repositor de Supermercado — 20

Agência FGTAS/Sine Montenegro (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira, às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Agência FGTAS/Sine Capão da Canoa (Rua Ceci, 1687)

Segunda a sexta-feira, das 8h às 12h e 13h às 17h

Operador de Caixa — 20

Repositor — 10

Segunda a sexta-feira, às 13h

Vigia — 20

Vigilante — 5

Agência FGTAS/Sine Osório (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Quarta-feira, às 9h

Atendente de Pedágio — 4

Agência FGTAS/Sine Taquara (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Quarta-feira, às 8h

Serviços Gerais na Confecção de Calçados — 20

Sexta-feira, às 13h30

Serviços Gerais — 6

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Produção PcD — 1

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 7

Auxiliar de Cozinha — 5

Balconista — 1

Balconista de Açougue — 1

Operador de Empilhadeira — 1

Auxiliar de Expedição — 5

Auxiliar de Estoque — 2

Caixa — 5

Repositor — 2

Quarta-feira, às 14h

Auxiliar de Produção — 5

Analista de Contadoria — 1

Quinta-feira, às 8h e 14h

Auxiliar de Limpeza — 40

Agência FGTAS/Sine Garibaldi (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Terça-feira, às 10h

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Auxiliar de Expedição — 2

Auxiliar de Cozinha — 4

Quarta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Limpeza — 2

Quinta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 4

Quinta-feira, às 10h

Auxiliar de Limpeza — 6

Sexta-feira, às 8h

Inspetor de Qualidade — 4

Operador de Incubadeira — 2

Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quinta-feira, às 8h

Instalador Hidráulico — 3

Quinta-feira, às 8h30

Motorista Entregador — 2

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria PcD — 2

Ajudante de Carga e Descarga — 4

Quinta-feira, às 14h

Operador de Processo de Produção — 15

Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira, às 8h

Operador de Processo de Produção — 30

Terça-feira, às 13h

Operador de Estação de Tratamento de Esgotos e Resíduos — 3

Auxiliar de Limpeza — 9

Chefe de Limpeza — 4

Quinta-feira, às 8h

Empregado Doméstico nos Serviços Gerais — 1

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 30

Quinta-feira, às 14h

Enfermeiro — 30

Técnico em Enfermagem — 30

Enfermeiro PcD — 3

Técnico em Enfermagem PcD — 3

Auxiliar de Limpeza PcD — 1

Recepcionista PcD — 2

Sexta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 2

Agência FGTAS/Sine Erechim (Rua Itália, 299)

Quinta-feira, das 8h às 16h

Vendedor Interno — 6

Agência FGTAS/Sine Lajeado (Rua Júlio de Castilhos, 478)

Terça-feira, das 9h às 12h

Auxiliar de Produção — 30

Quarta-feira, das 9h às 12h

Auxiliar de Produção — 30

Agência FGTAS/Sine Passo Fundo (Av. Brasil Leste, 631)

Quinta-feira, às 8h30

Abatedor de Aves — 4



