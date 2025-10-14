Quer trabalho? Confira mais de 9,5 mil vagas de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 4.118 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.





Agência FGTAS/Sine Porto Alegre - (Largo Glênio Peres, Centro)



Quinta-feira (16/10), das 9h às 15h

mais de 2 mil vagas de emprego





Agência FGTAS/Sine Alvorada - (Ginásio Municipal)

Quinta-feira (16/10), das 13h às 17h

mais de 100 vagas de emprego





Agência FGTAS/Sine Canoas - (Rua Ipiranga, 140)

Quinta-feira (16/10), das 9h às 16h

Vendedor — 3

Empacotador — 20

Operador de caixa — 20

Atendente de loja — 20





Agência FGTAS/Sine Gravataí - (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Sexta-feira (17/10), às 9h

Controlador de tráfego — 3





Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo - (Rua Tamandaré, 221)

Quinta-feira (16/10), das 9h às 14h

mais de 500 vagas de emprego





Agência FGTAS/Sine Capão da Canoa - (Rua Ceci, 1687)

Terça-feira (14/10), às 14h

Vigia — 4





Agência FGTAS/Sine Osório - (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Quinta-feira (16/10), às 9h

Controlador de tráfego — 3





Agência FGTAS/Sine Santo Antônio da Patrulha - (Av. Coronel Victor Villa Verde, 126)

Quinta-feira (16/10), às 13h30

mais de 40 vagas de emprego





Agência FGTAS/Sine Terra de Areia - (Rua Tancredo Neves, 500)

Quinta-feira (16/10), às 9h

Pintor — 5

Servente de pedreiro — 10

Pedreiro — 5

Eletricista — 5





Agência FGTAS/Sine Taquara - (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Quinta-feira (16/10), às 8h e 13h

mais 140 vagas de emprego





Agência FGTAS/Sine São Sebastião do Caí - (Salão Paroquial)

Quinta-feira (16/10), das 9h às 12h30

mais de 60 vagas de emprego





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa - (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (14/10), às 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção PCD — 1

Terça-feira (14/10), às 9h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de cozinha — 6

Balconista — 2

Balconista de açougue — 2

Operador de caixa — 5

Empacotador — 6

Repositor — 2

Operador de empilhadeira — 2

Quarta-feira (15/10), às 9h

Técnico de enfermagem — 6

Enfermeiro — 6

Auxiliar de copa — 5

Auxiliar de limpeza — 6

Quinta-feira (16/10), às 8h30

Operador de caixa — 5

Repositor — 2

Empacotador — 2

Balconista — 2

Quinta-feira (16/10), às 14h

Auxiliar de limpeza — 40





Agência FGTAS/Sine Garibaldi - (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Terça-feira (14/10), às 8h

Inspeção de qualidade — 4

Operador de incubadeira — 2

Terça-feira (14/10), às 9h

Operador de máquinas fixas — 6

Quarta-feira (15/10), às 8h

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de limpeza — 2

Quarta-feira (15/10), às 10h

Auxiliar de linha de produção — 6

Auxiliar de expedição — 1

Operador de fábrica de rações — 2

Trabalhador da avicultura de postura — 5

Quinta-feira (16/10), às 8h

Auxiliar de produção — 4

Quinta-feira (16/10), às 10h

Auxiliar de limpeza — 6

Sexta-feira (17/10), às 8h

Auxiliar de linha de produção — 2





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quinta-feira (16/10), das 9h às 16h

mais de 400 vagas de emprego





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves - (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (14/10), às 9h30

Operador processo produção — 10

Empacotador — 2

Fiscal de caixa — 1

Motorista entregador — 1

Operador de caixa — 4

Repositor — 5

Atendente de padaria — 2

Balconista — 4

Quinta-feira (16/10), às 8h30

Auxiliar de linha de produção — 15

Enfermeiro — 30

Técnico em enfermagem — 30

Enfermeiro PCD — 3

Técnico em enfermagem PCD — 3

Auxiliar de limpeza PCD — 5

Recepcionista PCD — 2

Quinta-feira (16/10), às 13h

Operador de estação tratamento esgoto e resíduos — 3

Auxiliar de limpeza — 9

Chefe de limpeza — 4





Agência FGTAS/Sine Santa Maria - (Rua Silva Jardim, 1994)

Quinta-feira (16/10), das 9h às 15h

mais de 300 vagas de emprego





Agência FNETAS/Sine Frederico Westphalen - (Rua Monsenhor Vitor Batistella, 576)

Quarta-feira (15/10), às 8h

Linha de produção — 10

Quinta-feira (16/10), das 9h às 16h

Auxiliar de produção — 16

Motorista — 1





Agência FGTAS/Sine Santa Cruz do Sul - (Rua Sete de Setembro, 534)

Quinta-feira (16/10), das 9h às 16h

Auxiliar de expedição — 5

Revisora de qualidade de calçados — 5

Auxiliar de produção de calçados — 15

Auxiliar de limpeza — 2

Auxiliar de almoxarifado — 10

Motorista de caminhão — 5

Motorista de empilhadeira — 10

Operador de produção — 50

Conferente de carga e descarga — 20

Auxiliar de estoque — 20

Atendente de padaria — 3

Supervisor de mercearia — 1

Repositor - supermercado — 2





Agência FGTAS/Sine Soledade - (Av. Marechal Floriano Peixoto, 446)

Quinta-feira (16/10), das 9h às 16h

Operador de maquinas pesadas — 4

Servente de obras — 4

Apontador de mão de obra — 1

Greidista — 1

Assistente administrativo — 1

Soldador — 2

Auxiliar de serralheiro — 1

Montador de estrutura metálica — 1

Pedreiro — 1

Pintor — 1





Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires - (Rua Tiradentes, 1060)

Terça-feira (14/10), às 8h30

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

Terça-feira (14/10), às 14h

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

Quarta-feira (15/10), às 8h30

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (15/10), às 13h30

Abatedor de aves — 10

Vigilante — 5

Quinta-feira (16/10), às 8h

Abatedor — 10

Quinta-feira (16/10), às 13h30

Auxiliar de produção — 10

Sexta-feira (17/10), às 9h

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10