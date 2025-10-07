Quer trabalho? Confira mais de 5 mil vagas de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 5.055 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.

Agência FGTAS/Sine Capão da Canoa - (Rua Ceci, 1687)

Segunda a sexta-feira (06/10 a 10/10), das 8h às 12h e 13h às 17h

Repositor — 10

Operador de caixa — 20

Terça-feira (07), às 13h30

Vigia — 4





Agência FGTAS/Sine Tramandaí - (Av. Emancipação, 1405)

Terça-feira (07/10), às 9h

Porteiro/Vigia — 4





Agência FGTAS/Sine Novo Hamburgo - (Rua Tamandaré, 221)

Segunda a quinta-feira (06/10 a 09/10), das 8h30 às 14h

Atendente de loja — 30

Operador de caixa — 20

Zelador — 5

Vendedor interno — 20

Operador de máquina — 5





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo - (Rua Independência, 490)

Terça-feira (07/10), às 9h

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (08/10), às 9h

Garçom — 5

Auxiliar de cozinha — 2





Agência FGTAS/Sine Montenegro - (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira (07/10), às 9h

Abatedor de aves — 1

Motorista de ônibus rodoviário — 1

Quarta-feira (08/10), às 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5

Sexta-feira (10/10), às 8h30

Servente de limpeza — 1





Agência FGTAS/Sine Taquara - (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Terça-feira (07/10), às 13h

Serviços gerais na confecção de calçados — 25

Quinta-feira (09/10), às 13h

Auxiliar de produção — 9





Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa - (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira (07/10), às 8h30

Auxiliar de produção — 10

Auxiliar de produção PcD — 1

Quarta-feira (08/10), às 13h30

Auxiliar de produção — 5

Analista de contadoria — 1

Quinta-feira (09/10), às 14h

Auxiliar de limpeza — 40





Agência FGTAS/Sine Veranópolis - (Rua Alfredo Chaves, 300)

Terça-feira (08/10), às 13h30

Almoxarife — 5

Analista de custos — 1

Assistente administrativo — 1

Auxiliar de dobrador — 3

Auxiliar de linha de produção — 1

Carregador de caminhão — 1

Eletricista — 1

Mecânico de manutenção de máquinas agrícolas — 2

Montador de máquinas agrícolas — 4

Operador de estação de tratamento de resíduos industriais — 1

Operador de robô de soldagem — 4

Pintor de máquinas industriais — 1

Programador de controle de produção — 2

Soldador — 8

Técnico mecânico — 1



Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quinta-feira (09/10), às 14h

Operador de processo de produção — 5

Sexta-feira (10/10), às 8h30

Auxiliar de linha de produção — 5



Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves- (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira (07/10), às 9h30

Operador processo de produção — 10

Quarta-feira (08/10), às 9h30

Auxiliar de limpeza — 9

Operador estação de tratamento de resíduos — 3

Chefe de serviço de limpeza — 9



Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires- (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira (07/10), às 8h30

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10



Terça-feira (07/10), às 13h30

Auxiliar de produção — 10

Quarta-feira (08), às 8h30

Auxiliar de produção — 10



Quarta-feira (08/10), às 13h30

Abatedor de aves — 10

Quinta-feira (09/10), às 8h

Abatedor — 10



Quinta-feira (09/10), às 13h30

Auxiliar de produção — 10

Sexta-feira (10/10), às 9h

Trabalhador polivalente na confecção de calçados — 10

Agência FGTAS/Sine Ijuí - (Rua Ernesto Alves, 229)

Terça-feira (07/10), às 9h

Auxiliar de produção — 15

Quarta-feira (08/10), às 9h

Safrista — 6





Agência FGTAS/Sine Soledade - (Av. Marechal Floriano Peixoto, 446)

Terça-feira (07/10), às 14h

Operador de máquinas pesadas — 4

Servente de obras — 4

Apontador de mão de obra — 1

Greidista — 1

Assistente administrativo — 1

Agência FGTAS/Sine Cachoeira do Sul -(Rua Júlio de Castilhos, 137)

Terça-feira (07/10), às 8h

Funções para empresa calçadista de Candelária — 60