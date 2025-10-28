Quer trabalho? Confira mais de 4,3 mil vagas de emprego disponíveis no RS

São vagas efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD). Marcelo Camargo / Agência Brasil

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 4.353 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.





Agência FGTAS/Sine Porto Alegre Zona Norte - (Baltazar de Oliveira Garcia, 2132)

Terça-feira, às 9h

Vigilante Patrimonial — 5

Auxiliar de Limpeza — 5

Quinta-feira, às 9h

Fiel de Depósito — 5

Quinta-feira, às 13h

Recepcionista em Geral — 4

Operador de Caixa — 3

Agência FGTAS/Sine Cachoeirinha - (Facilita Cachoeirinha – Shopping do Vale – Av. Flores da Cunha 4001, 2° andar)

Terça-feira, das 9h às 12h

Auxiliar de Limpeza — 4

Porteiro — 2

Zelador — 1

Quarta-feira, das 14h às 16h

Empacotador — 1

Auxiliar de Produção — 2

Atendente de Balcão — 1

Operador de Caixa — 1





Agência FGTAS/Sine Canoas - (Av. Ipiranga, 140)

Terça-feira, das 9h às 11h30

Fiscal de Loja — 3

Operador de Caixa — 4

Atendente de Padaria — 1

Repositor de Mercadorias — 2

Auxiliar de Limpeza — 1

Ajudante de Açougueiro — 2

Cozinheiro em Geral — 1

Auxiliar de Linha de Produção — 2

Auxiliar Administrativo — 1





Agência FGTAS/Sine Viamão - (Rodovia Tapir Rocha, 2005 – Parada 36)

Terça-feira, às 9h

Açougueiro — 2

Ajudante de Açougueiro — 2





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo - (Rua Independência, 490)

Terça-feira, das 8h30 às 11h

Auxiliar de Produção — 10





Agência FGTAS/Sine Gravataí - (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Terça-feira, às 9h

Operador de Pedágio — 4





Agência FGTAS/Sine Montenegro - (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira, às 8h

Carregador de Caminhão — 4

Terça-feira, às 9h

Abatedor de Aves — 15

Quarta-feira, às 8h30

Atendente de Pedágio (Temporária) — 10

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5





Agência FGTAS/Sine Santo Antônio da Patrulha - (Av. Coronel Victor Villa Verde, 126)

Quarta-feira, às 9h

Operador de Pedágio — 20





Agência FGTAS/Sine Capão da Canoa - (Rua Ceci, 1687)

Sexta-feira, das 9h às 12h e das 14h às 16h

Vagas para Supermercado — Encarregado de Loja, Subgerente, Repositor, Operador de Caixa, Fiscal de Caixa, Encarregado de Frente de Caixa, Atendente de Padaria, Açougueiro, Auxiliar de Açougue e Auxiliar de Prevenção de Perdas.





Agência FGTAS/Sine Osório - (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Quarta-feira, às 9h

Atendente de Pedágio — 2





Agência FGTAS/Sine Taquara - (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Terça-feira, às 8h

Serviços Gerais na Confecção de Calçados — 20

Terça-feira, às 13h

Camareiro — 6

Agência FGTAS/Sine Veranópolis - (Rua Alfredo Chaves, 300)

Terça-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção PCD — 15

Auxiliar de Linha de Produção — 10

Quarta-feira, às 13h30

Auxiliar de Produção — 30

Agência FGTAS/Sine Carlos Barbosa - (Rua Carlos Barbosa, 209)

Terça-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Produção PcD — 1

Quarta-feira, às 8h

Agente de Inspeção — 4

Mecânico de Manutenção de Máquinas — 2

Operador de ETE — 1

Quarta-feira, às 9h

Técnico de Enfermagem — 6

Enfermeiro — 6

Auxiliar de Copa — 5

Auxiliar de Limpeza — 6

Quarta-feira, às 14h

Auxiliar de Produção — 5

Analista de Contadoria — 1

Quinta-feira, às 14h

Auxiliar de Limpeza — 40





Agência FGTAS/Sine Garibaldi - (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Quarta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Limpeza — 2

Quarta-feira, às 10h

Auxiliar de Linha de Produção — 6

Auxiliar de Expedição — 1

Operador de Fábrica de Rações — 2

Trabalhador da Avicultura de Postura — 5

Quinta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 4

Quinta-feira, às 10h

Auxiliar de Limpeza — 6

Sexta-feira, às 8h

Inspetor de Qualidade — 4

Operador de Incubadeira — 2





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Terça-feira, às 9h30

Estoquista — 6

Consultor de Vendas — 8

Quinta-feira, às 8h30

Motorista Entregador — 2

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria PcD — 2

Ajudante de Carga e Descarga — 6

Instrutor de Motoristas — 1

Auxiliar Administrativo PcD — 1

Auxiliar Administrativo — 1

Quinta-feira, às 14h

Operador de Processo de Produção — 15

Sexta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Auxiliar de Linha de Produção PcD — 3





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves - (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira, às 9h30

Operador Processo Produção — 10

Empacotador — 2

Fiscal de Caixa — 1

Motorista Entregador — 1

Operador de Caixa — 4

Repositor — 5

Atendente de Padaria — 2

Balconista — 4

Quarta-feira, às 8h

Emprego Doméstico nos Serviços Gerais — 1

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 30

Quarta-feira, às 13h

Operador de Estação Tratamento de Esgoto e Resíduos — 3

Auxiliar de Limpeza — 9

Chefe de Limpeza — 4

Quarta-feira, às 14h

Enfermeiro — 30

Técnico em Enfermagem — 30

Enfermeiro PcD's — 3

Técnico em Enfermagem PcD's — 3

Auxiliar de Limpeza PcD's — 5

Recepcionista PcD's — 2

Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Sexta-feira, às 9h

Assistente Administrativo — 1

Auxiliar Administrativo – Estágio — 1

Agência FGTAS/Sine Erechim - (Rua Itália, 299)

Quarta-feira, às 8h30

Pintor — 25

Pedreiro — 25

Eletricista — 25

Ajudante de Pedreiro — 25

Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires - (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira, às 8h30

Trabalhador Polivalente na Confecção de Calçados — 10

Terça-feira, às 13h30

Auxiliar de Produção — 10

Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Produção — 10

Quarta-feira, às 13h30

Abatedor de Aves — 10

Mecânico de Manutenção — 10

Quinta-feira, às 8h

Abatedor — 10

Quinta-feira, às 13h30

Arrecadador — 5

Sexta-feira, às 9h

Trabalhador Polivalente na Confecção de Calçados — 10