Quer trabalho? Confira mais de 3,9 mil vagas de emprego disponíveis no RS

Um levantamento feito pela Zero Hora junto ao FGTAS/Sine encontrou 3.960 vagas abertas nesta semana (há oportunidades com entrevistas agendadas e outras em que o candidato deve procurar a agência correspondente, veja abaixo). As opções são para candidatos de diferentes níveis de escolaridade e estão distribuídas principalmente entre municípios da Região Metropolitana e do Litoral Norte. São efetivas, temporárias e de estágio, além daquelas direcionadas exclusivamente a pessoas com deficiência (PCD).

Como se candidatar

A FGTAS orienta a procurar as agências, cujos telefones e e-mails estão no site da fundação. É preciso apresentar carteira de trabalho ou identidade. Candidatos também podem concorrer via aplicativo Sine Fácil, disponível para download gratuito no Google Play.

Algumas vagas só ficam disponíveis para quem se enquadra nas exigências. A compatibilidade do perfil profissional do trabalhador com o perfil das vagas abertas é avaliada no momento do encaminhamento para a entrevista de emprego. As vagas são atualizadas diariamente.

Vagas com entrevistas agendadas

Confira a seguir datas e cargos disponíveis em entrevistas de emprego que serão realizadas nesta semana em agências de todo o Estado. Interessados em se candidatar às vagas devem comparecer ao local com documento de identificação com CPF e foto.

A relação de endereços das unidades está disponível no site: fgtas.rs.gov.br/agencias-fgtas-sine.





Agência FGTAS/Sine São Leopoldo - (Rua Independência, 490)



Terça-feira, das 8h30 às 11h

Auxiliar de produção — 10





Agência FGTAS/Sine Gravataí - (Rua João Maria da Fonseca, 529)

Terça-feira, das 9h às 14h

Operador de tráfego — 4



Sexta-feira, das 9h

Auxiliar de serviços gerais — 3





Agência FGTAS/Sine Nova Santa Rita - (Rua Waldemar Vicente da Costa, 130)



Quinta-feira, das 9h às 12h

Carpinteiro — 15

Pedreiro — 10

Servente de obras — 10

Ajudante de armazém — 2

Separador — 4

Operador de empilhadeira — 1





Agência FGTAS/Sine Montenegro - (Rua Olavo Bilac, 1300)

Terça-feira, das 9h

Abatedor de aves —15



Quarta-feira, das 8h

Auxiliar de linha de produção — 5



Quarta-feira, das 8h30

Atendente de pedágio —10





Agência FGTAS/Sine Osório - (Rua Barão do Rio Branco, 381)

Quinta-feira (16/10), às 9h

Atendente de tráfego — 5





Agência FGTAS/Sine Terra de Areia - (Rua Tancredo Neves, 500)

Terça-feira, às 9h

Pintor — 5

Servente — 10

Pedreiro — 5

Eletricista — 5



Quinta-feira, às 9h

Operador de pedágio — 20





Agência FGTAS/Sine Santo Antônio da Patrulha - (Av. Coronel Victor Villa Verde, 126)

Quinta-feira, às 8h

Operador de Loja — 12

Auxiliar de Limpeza — 4

Operador de Laticínios — 5

Auxiliar de Padaria — 3

Polivalente — 2

Estoquista — 1

Cartazista — 2

Auxiliar de Açougue — 3

Operador de Hortifruti — 5



Quinta-feira, às 13h

Gerente Operacional — 1

Auxiliar de Perdas e Processos — 1

Encarregado de Fiscal de Loja — 2

Auxiliar Departamento Pessoal — 1

Gerente de Loja — 1

Gerente Geral — 1

Encarregado de Fluxo de Caixa — 1

Operador de Caixa — 26

Fiscal de Loja — 5

Fiscal de Caixa — 7

Conferente — 5

Encarregado de Padaria — 1

Encarregado de Depósito — 1

Encarregado de Laticínios — 1

Encarregado de Açougue — 1

Encarregado de Loja — 1





Agência FGTAS/Sine Taquara - (Rua Guilherme Lahn, 1476)

Terça-feira, às 8h

Serviços Gerais na Confecção de Calçados — 20



Quinta-feira, às 13h30

Auxiliar de Produção — 6





Agência FGTAS/Sine Garibaldi - (Rua Buarque de Macedo, 3562)

Terça-feira, às 8h

Inspeção de Qualidade — 4

Operador de Incubadeira — 2



Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Produção — 4



Terça-feira, às 10h

Auxiliar de Produção — 5

Auxiliar de Expedição — 2

Auxiliar de Cozinha — 4



Quarta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 10

Auxiliar de Limpeza — 2



Quarta-feira, às 10h

Auxiliar de Linha de Produção — 6

Auxiliar de Expedição — 1

Operador de Fábrica de Rações — 2

Trabalhador da Avicultura de Postura — 5



Quinta-feira, às 8h

Auxiliar de Produção — 4



Quinta-feira, às 10h

Auxiliar de Limpeza — 6





Agência FGTAS/Sine Caxias do Sul - (Av. Bento Gonçalves, 1901)

Quinta-feira, às 8h30

Motorista Entregador — 2

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria PcD — 2

Instrutor de Motoristas — 1

Ajudante de Carga e Descarga de Mercadoria — 6



Quinta-feira, às 14h

Operador de Processo de Produção — 15



Sexta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 5

Auxiliar de Linha de Produção PcD — 5





Agência FGTAS/Sine Bento Gonçalves - (Rua Marechal Floriano, 142)

Terça-feira, às 9h30

Operador Processo Produção — 10



Quarta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 15



Quarta-feira, às 9h

Auxiliar de Linha de Produção — 30



Quinta-feira, às 8h30

Auxiliar de Linha de Produção — 10





Agência FGTAS/Sine Frederico Westphalen - (Rua Monsenhor Vitor Batistella, 576)

Quarta-feira, das 9h às 11h

Vendedor com CNH B ou C — 2





Agência FGTAS/Sine Passo Fundo - (Av. Brasil Leste, 631)

Terça-feira, às 9h

Auxiliar de Armazenamento — 3



Quarta-feira, às 8h

Abatedor — 3



Sexta-feira, às 12h30

Abatedor de Porcos — 15





Agência FGTAS/Sine Venâncio Aires - (Rua Tiradentes, 1.060)

Terça-feira, às 8h30

Trabalhador Polivalente na Confecção de Calçados — 10



Terça-feira, às 13h30

Operador de Caixa, Empacotador e Repositor — 10



Quarta-feira, às 10h

Auxiliar de Produção — 10



Quarta-feira, às 13h30

Abatedor de Aves — 5



Quinta-feira, às 8h

Abatedor — 10



Quinta-feira, às 13h30

Trabalhador Polivalente na Confecção de Calçados — 10